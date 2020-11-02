盤點七位《古惑仔》經典女主角　位位凍齡女神　黎姿靚樣24年不變

最近《古惑仔》主要演員頻頻出現在話題中～像是飾演陳浩南的男星鄭伊健，53歲依舊帥氣逼人、反派烏鴉張耀揚，59歲身材好到鮮肉羞愧～每每發出他們的近況消息，都會引起極大關注！

然而除了這群江湖鬥爭男星們外，相信大家也對女主角念念不忘～不論是陳浩南一生摯愛的細細粒，或是山雞最愛的女人丁瑤⋯這些女主角的出現，除了替劇情增添火花外，也為鐵漢黑道大老們多了一些柔情面相呢！如今20多年過去...當年我們追的女主角都變得怎麼樣呢？以下熊編要來帶大家盤點7 位「古惑仔電影女主角現況」究竟現在的她們變得如何？讓我們一起來看看吧！

一、黎姿 ＃細細粒

說到《古惑仔》女主角，怎麼能不提及陳浩南一生摯愛，由黎姿飾演的角色細細粒呢？當年年僅24歲的她，完美詮釋時而天然呆，時而跩辣的角色形象，搭配上她雪透膚色、水汪汪大眼睛，以及配戴兩個梨渦笑容的姣好面容，不僅讓硬漢陳浩南為她死心踏地，還成為許多影迷心中的螢幕情人！

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黎姿在2008年退出演藝圈，婚後還生了三個小孩，如今年紀已經48歲的她，不論臉蛋、身材都保養得相當得宜，雖然沒有當年細細粒那般清純氣息，但由內而外散發的知性魅力，更讓她顯得美艷動人。然而要維持這般凍齡外貌可不是渾然天成，黎姿平時除了會固定進行健身運動，保持體態曲線外，她還喜歡靠面膜作為肌膚急救大法，不斷給予肌膚補水以及密集保濕，維持肌膚所需水分，使膚況保持在彈潤狀態，想長細紋都難啊！

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二、邱淑貞 #丁瑤

在電影《古惑仔之猛龍過江》中，相信最令大家印象深刻的角色，就是由邱淑貞飾演台灣黑幫龍頭的情婦丁瑤了吧？當年28歲的邱淑貞，可是正處輕熟年紀，套上經典黑色挖胸華服裝扮、擦上美艷紅唇，一舉一動都流露著小女人的性感氣息，雖然劇中她是一個反派角色，但智慧與美貌並存的完美形象，不僅成為山雞一生中最愛的女人，還榮登古惑仔性感女神代表！（但最後被山雞親手殺死）

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老實說熊編看到上面這張照片，真的不敢相信邱淑貞真實年齡已經52歲，微肉臉蛋以及透亮膚質，彷彿還是當年小辣椒丁瑤啊！據說邱淑貞私下對自己的身材、顏值管理相當自律，除了早餐堅持水果代替，幫助身體排毒透亮膚質，以及勤做瑜珈維持好體態外，保養

方面她則是喜歡用橄欖油與砂糖混合後作為臉部去角質，改善肌膚粗糙感，純天然橄欖油脂，還能滋養肌膚，打造由內而外透亮感，超自律的保養方式，難怪年過半百依舊容光煥發！

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三、舒淇 ＃阿菲、刀疤淇、鄧美玲

談完黎姿、邱淑貞以後，另一位《古惑仔》靈魂人物就是女星舒淇了，她可是演遍正傳、外傳、前傳，而最讓觀眾印象深刻的角色，莫過於陳浩南的女友鄧美玲，當時年僅22歲的舒淇，濃眉大眼再搭配上招牌豐厚雙唇，清秀面孔可是完美演出懵懵懂懂又大大咧咧角色形象，不論演繹著燦笑或是哭泣劇情，隔著螢幕都能感覺到她的演技爆發力！

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現年44歲的舒淇，不論身材、臉蛋，都與她年輕時的模樣沒什麼變化，而且有在追隨她的粉絲應該都知道，天生屬於敏感肌膚的她，經常為膚況紅腫所苦，所以在保養方面，比起密集激進的養護方式，她比較追求自然簡單，除了每天保持8小時充足睡眠，以及靠跑步、羽球運動增加體內排毒，使血液循環暢通外，她更注重肌膚清潔，凡只要結束工作後，回到家第一件事情就是把臉上妝容卸除，避免妝容覆蓋太久，讓肌膚恢復到呼吸狀態，才能減緩膚況敏感不適。

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四、李嘉欣 ＃欣欣

《古惑仔》劇情主軸雖然環扣著血氣方剛黑社會風氣，但故事中總是會有那麼一個純潔且出淤泥而不染的人設為劇情增添反差感，而這個角色就是由李嘉欣飾演的欣欣老師啦！當時27歲的李嘉欣，本就是大美人一枚，甚至當時早已被譽為最美港姐，靈動雙眸以及那張精緻面孔，充滿氣質的外型，根本就是活脫脫的欣欣老師，不曉得當年的你，是否也被她這般氣質美給吸引了呢？

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身為最美港姐的李嘉欣，就算年過50歲，整個人依舊維持在最美狀態，不曉得大家比較喜歡年輕時的她還是現在的她？雖然說各有各的魅力在，但現在的李嘉欣不只是長的美而已，反而多了優雅智慧的氣息。而年過50的李嘉欣，顏值完全沒有任何一絲歲月痕跡，能如此凍齡全因用了「肌膚斷食保養法」，也就是一周抽出一天，不上妝也不擦任何保養品，讓肌膚休息透氣，主要因為有時候一直反覆擦同一款保養品，效果容易產生停滯，所以偶爾讓肌膚斷食，可以使保養品發揮更大效力喔

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五、楊恭如 ＃張美潤

楊恭如在外傳《古惑仔情義篇之洪興十三妹》中飾演張美潤一角，她與其他女星的人設有些不同，不是陳浩南女友，也不是某堂主女人，而是愛上相識多年的好友十三妹，當年她可是憑著此角，被香港電影金像獎提名為最佳女配角，除了在演技上獲得肯定外，她微上揚的鳳眼眼型、挺鼻，以及豐厚度適中的唇形，再搭配上她由內而外散發出的古典韻味，一舉一動都典雅至極！

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現年46歲的楊恭如，整個人顏值狀態依舊保持得相當好，雖然少了年輕時稚嫩氣息，但現在多了成熟韻味的她，反而有股內在美的魅力，至於肌膚保養方面，她曾透露自己喜歡吃燕窩養顏美容，並且經常注意自己的肌膚狀況，若發覺膚況太乾、暗沉，就會找尋方法根治，對陣下藥的保養技巧，能夠避免養分補給多餘成反效果！

六、莫文蔚 #淑芬

莫文蔚在電影《古惑仔》中飾演山雞女友兼牧師女兒淑芬，劇中她的裝扮以及角色形象，都比起其他女主角來的中性強悍，在顏值上，可能不像其他星女郎一樣擁有一張精緻五官，微暴牙搭配長臉型，帶點小麥色的膚色，並非第一眼就讓人淪陷的典型美女類型，但若再看第二眼，你絕對會被她的耐看長相，以及充滿慵懶美的熟女氣息默默吸住，而且再搭配上莫文蔚知性談吐，整個人散發的知性魅力可是不輸其他美艷型的女主角！

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不得不說莫文蔚近況，真的一點都不像50歲的女人，透亮滑嫩的完美膚質、不受地吸引力影響的緊緻臉蛋，還有一身纖細窈窕的體態，你說她20歲我都信，能牢牢抓住這張永不衰老的面孔方法，莫文蔚則透露，比起狂塗抹保養品，她反而更注重防曬，不論冬天、夏天都一定會擦防曬才出門，因肌膚長期曝曬在紫外線下，不僅容易形成黑色素，肌膚水分被陽光帶走後，缺水老態細紋就會跟著上門！

七、吳君如 ＃十三妹

最後一位女主角那就是由吳君如飾演的十三妹，她既沒有其他女主角美艷外型，更沒有令人保護慾爆發的角色設定，當年頂著一頭短髮、身穿中性穿搭，加上出手快狠準且冷酷形象的她，可是成為了古惑仔電影中的經典人物，而當時吳君如還憑著這般精湛演技，榮獲金像獎最佳女主角獎！

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吳君如的美可說是勝在氣質，頂一頭俐落極短髮，凸顯她立體五官以及明亮肌膚，整個人散發的氣場完全不輸時下美艷型女星，除此之外，吹彈可破的膚質，完全與實際年齡不相符，據說私下的她相當愛美，像是保養品必須選擇含有玻尿酸成分、外出的時候絕對會擦防曬避免肌膚因曝曬而衰老，另外每天進行卸妝的時候，還會搭配按摩，有助於肌膚放鬆舒緩且達到緊緻，如此注重肌膚養護，也難怪顏值如此凍齡啊！

看完以上7位《古惑仔》女主角近況後，是不是也跟熊編一樣對他們的凍齡外貌感到驚艷？這也同時證實，女人只要不偷懶，就算年過半百，也能擁有嫩妹沒有的魅力啊！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】