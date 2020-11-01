荷里活明星萬聖節造型檢閱　索模Emily奇招取勝

昨日（31日）萬聖節，很多荷里活藝人都花盡心機扮鬼扮馬開Party慶祝，每一年的造型都令人期待，不過今年最矚目要數名模Emily Ratajkowski，她的造型不用大灑金錢都能夠引來極大回響，究竟她出了什麼奇招呢？

Emily Ratajkowski日前上載全裸孕照宣布喜訊。（IG圖片）

現年29歲的Emily Ratajkowski日前宣布懷孕，腹大便便的她，想出另類萬聖節造型來吸睛，她模仿女星狄美摩亞（Demi Moore）於1991年為雜誌《Vanity Fair》拍攝的雜誌封面，當年她正懷著跟布斯韋利士（Bruce Willis）的第二名女兒Scout LaRue Willis，僅穿內衣及白恤衫大騷孕肚，成為經典封面之一。

Emily Ratajkowski出奇招，成功在一眾名人萬聖節造型中突圍而出。（IG圖片）

狄美摩亞當年為《Vanity Fair》拍攝的封面成為經典。（雜誌封面）

Emily Ratajkowski就照板煮碗，完美還原狄美摩亞的造型及甫士，雖然造型簡單，但亦有花小心機，本身是長頭髮的她戴上假髮，更貼近原裝造型。沒有誇張妝容與花俏服裝，Emily亦輕易成為萬聖節新聞人物。

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