【萬聖節】鐵甲奇俠「女兒」穿救援盔甲慶祝　極成熟打扮驚艷網民

每年的10月31日晚，世界各地的民眾都會悉心打扮慶祝萬聖節，而在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中飾演鐵甲奇俠／Tony Stark的童年版女兒Morgan Stark的童星Lexi Rabe，她在社交網站分享其萬聖節裝扮，還在其帖文寫下：「希望有天我可以繼承它！」。究竟Lexi Rabe的萬聖節裝扮是甚麼呢？

現年8歲的Lexi Rabe在《復仇者聯盟4》時飾演Tony Stark的童年版女兒Morgan Stark。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，鐵甲奇俠與小辣椒結婚並誕下女兒Morgan Stark，戲中女兒Morgan收藏了「媽媽」小辣椒的Mark 49 Rescue救援盔甲的頭盔。Lexi Rabe在Instagram分享了她今年萬聖節的裝扮，她穿上了一套完整的Mark 49 Rescue救援盔甲，還標籤了「父母」羅拔唐尼及桂莉芙柏德露，問他們覺得這盔甲如何。她還順道標籤Marvel，指她自己「有天希望可以繼承它」。

Lexi Rabe這套萬聖節裝扮是由Shannon Rona Cosplay度身訂做，而Shannon Rona Cosplay是一名職業級的角色扮演者，她過去都曾化身多個Marvel超級英雄，當中包括海拉（Hela）、紅女巫及鐵甲奇俠等，而她過去穿得最多的就是Mark 49 Rescue救援盔甲。今次Lexi Rabe穿上Mark 49 Rescue救援盔甲獲不少網民留言大讚，更指她未來可以回歸Marvel電影宇宙，繼承父親鐵甲奇俠的衣缽。同時也有不少網民指Lexi Rabe大得很快，更笑稱她「時間旅行」了。