萬聖節｜精選9部恐怖電影　細膽影迷必睇呢套搞笑緊張之作

很多人都會趁萬聖節與家人、朋友開P狂歡一下，但今年全球仍然受疫情影響，大家想聚會似乎都有難度。那麼如果要留在家中過節，不如就觀看以下9部恐怖片，感受一下萬聖節的氣氛。

《喪屍樂園: 連環屍殺》

恐怖喜劇電影《喪屍樂園：連環屍殺》成為iTunes電影榜第7位。（《別告訴她》劇照）

去年上映的《喪屍樂園: 連環屍殺》是2009年電影《喪屍樂園》的續集，導演Ruben Fleischer趁十周年，聯同謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、活地夏里遜（Woody Harrelson）、愛瑪史東（Emma Stone）及Abigail Breslin再次合作，推出續集作品。

故事講述人類被病毒影響變成喪屍，幾個主角在喪屍世界遇上，其實算是一套血腥Cult片，主角謝西艾辛堡在戲中為自己訂立多條規則，應對「碰上喪屍怎麼辦？」和「怎樣在佈滿喪屍的地方生活」等問題。情節不算恐怖，主角面對喪屍威脅時甚至弄出不少笑話，就算怕睇恐怖片的觀眾都適合收看，絕對是感受萬聖節氣氛的好選擇之一。

《爆血新婚夜》是部緊張刺激的電影，故事題材新穎。（《爆血新婚夜》劇照）

《爆血新婚夜》

去年年底上映的《爆血新婚夜》以輕鬆的形式，配以血腥暴力的場面，另類的觀感氣氛也是一部不錯的選擇。《爆血新婚夜》集結荒謬怪誕的故事，揉合不同的元素，娛樂性豐富，細膽影迷不如考慮睇這部。

+ 3 + 3 + 3

故事講述在熱鬧的古堡，正在舉行一場溫馨浪漫的婚禮，新娘子Grace覓得如意郎君Alex，準備嫁入豪門。熱鬧的婚禮過後，正當Grace以為可以安心做少奶奶之時，才得知Alex的家庭有個古怪傳統，就是每一位新加入家庭的成員，均要在當晚午夜跟家庭成員玩遊戲，才能正式入門。於是，Grace便入鄉隨俗，抽取其中一張遊戲卡，然而她抽到的卻是一張很少出現的「Hide and Seek」卡，「遊戲」亦隨着Grace的躲藏，正式「開始」。

《嚇鬼貧僧》講述泰國郊外的古廟流傳著一個可怕的傳說。（《嚇鬼貧僧》截圖）

《嚇鬼貧僧》

除了荷里活的電影，泰國的代表就有《嚇鬼貧僧》講述泰國郊外的古廟流傳著一個可怕的傳說，任何人只要想受戒為僧，都會因為神祕詛咒，在受戒儀式前被殺。一場離奇的交通意外，令阿隆、阿寬和白龍的好友身亡。

他們在醫院遇到神祕僧人，被遊說到古廟受戒。當他們發現詛咒而想反悔時，惡鬼已經殺到埋身。為了保命，他們決定拼命尋找解除詛咒的真相。電影獲封為去年最受歡迎的搞笑鬼片，故事新穎，喜劇場面搭夠緩衝一下驚嚇的氣氛。

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