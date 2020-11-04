【暖男爸爸】金像新人姬素孔尚治演技大爆發　戲外擁三間教育中心

Viu TV劇集《暖男爸爸》昨晚（3日）播出第7集，以特別出演的姬素孔尚治（Crisel Consunji）為重心。相信大家都記得去年她憑電影《淪落人》獲得香港電影金像獎最佳新演員及獲提名最佳女主角，昨晚《暖男爸爸》劇情講述姬素孔尚治的女兒因車禍重傷昏迷，最後決定替女兒拔喉了結其痛苦，她送別女兒一幕十分催淚，獲網民大讚演技大爆發！

劇中姬素孔尚治跟「暴龍哥」原來有段特別緣份。（劇照）

劇中姬素孔尚治飾演鄭中基兒子「暴龍哥」的遊戲治療導師，戲外的她亦從事幼兒教育工作，與丈夫Carsten Rakutt創辦學前活動教育中心「Baumhaus」，目前有三家分校，今年她更入讀香港教育大學的幼兒教育學系博士課程，致力向這方面發長。

姬素孔尚治送別女兒一幕叫人相當心酸。（劇照）

戲外姬素孔尚治致力發展幼兒教育事業，與丈夫一同經營三家學前活動教育中心。（資料圖片）

【淪落人】由迪士尼走到金像獎 Crisel Consunji拍戲為撐自己人

其實姬素孔尚治之前接受《香港01》專訪時已提到，當初接拍電影全因想了解菲律賓工人在港工作的狀況，並非想在演藝圈大展拳腳，而她的大學及碩士學位都是主修政治科學，一直想學以致用，雖然拍戲並非她的正職，但不少觀眾都認同她演技出色，希望能看到她更多演出。