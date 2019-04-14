【淪落人】由迪士尼走到金像獎　Crisel Consunji拍戲為撐自己人

曾幾何時流行問人：「星期日邊度最多菲律賓人？」，不少香港人會立即答：「皇后像廣場！」然而誰都知道，答案當然是菲律賓，無聊笑話一則，玩笑背後藏著的是嘲諷、是部分香港人看不起卻又不能失去的幫手。 偏見，比滴在白色恤衫上的墨水更難洗褪，來自菲國的Crisel Consunji演了一齣《淪落人》，以新人姿態挑戰香港電影金像獎影后寶座，並贏得最佳新演員，以自身經歷證明，學會欣賞，才令世界變得更美好。 攝影：葉志明

《淪落人》導演陳小娟跟筆者說過，第一次見Crisel Consunji時覺得她太漂亮，要求她全素顏上陣，才較符合家傭的外貌。（葉志明 攝）

Crisel Consunji，土生土長的菲律賓人，但跟被偏見所定型的「賓賓」有很大出入，她擁有碩士學位，在故鄉是一位專業表演者兼導師，11年前隻身來港發展，由迪士尼演員變成擁有3間兒童教育中心的女強人，前年更闖入電影界，一演便是女主角，拍檔是影帝級的黃秋生，去年與拍拖多年的外藉男友拉埋天窗，這個Package叫很多人羨慕都來不及，當然包括那些曾看不起她的人。

Crisel去年10月結婚，她透露早年在工作上認識另一半，大讚對方聰明又有風度。（Instagram圖片）

當年完成了跟迪士尼樂園的8個月合約後，Crisel欲重操故業投身教育界，人在異鄉少不免遭受白眼，單單是菲律賓人的身份，就令某些僱主覺得她就是能力不及：「我去過一、兩個地方應徵，他們跟我說：『噢，你係菲律賓人，應該好難得到教席』，坦白講，這些人是蠢材，他們在社會上沒法立足的。」

Crisel於2008年獲迪士尼聘用，為「米奇金獎音樂劇」及「歌舞青春巡遊」演出。（Instagram圖片）

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教育本該是導人向善，偏偏辦教育者卻是如此大言不慚，聽到這裡小編都感到汗顏，Crisel卻反過來安慰，「我不想小事化大，大部份人都是開明的，我不會因為一、兩個個別例子，而影響我對香港人的觀感。」常說不要「一竹篙打一船人」，現實是知易難行。

拍戲前Crisel不知道黃秋生是何方神聖，直到拍攝時見有路人跟著，方發現對方是大明星。

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4年前跟丈夫一起創業，發展得有聲有色，驅使Crisel突然投身電影界，背負的是更宏大的理由，「我的大學及碩士學位都是主修政治科學，一直以來都想從事社區發展的相關工作，對移民、身份等議題很有興趣，為什麼我們要將那麼多菲律賓人送到外地工作呢？對國家、家庭及人民又有什麼影響？」

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來到香港，這份求知欲沒有減退，Crisel積極參與社會服務，與在港菲律賓工人交流，亦成為她接拍《淪落人》的契機：「我明白到每一個人都是如此不同，面對著不同挑戰，是一些等待被說出的故事，當我收到陳小娟的劇本時，這個想法變成拍這部電影的最大動力，對我來說是責任，我要去分享它。」

《淪落人》中Crisel與秋生有著超越僱主與家傭的關係，她說想留點空間給觀眾思考：「愛都有分好多種」。

訪問在Crisel與丈夫經營的教育中心進行，座落在港島區鬧市，城方不大但也絕對不小，對她而言，拍戲應該絕非因為「係窮呀」，而真的是愛和責任。《淪落人》的包裝是不幸福的，但骨子裡充滿正能量，殘而不廢的獨居老人，善良又勇敢的外藉傭工，兩個人走在一起沒半點邪念，而是單純的互相扶持，世界真的有這麼美好嗎？「視乎不同看法，當然電影中的橋段並非每日都會發生，但一個小成就都值得慶祝，懂得欣賞與感恩，世界才會變得更開心。」

Crisel十歲起便參與不同演出，難怪首次拍電影能有如此表現，獲提名本屆香港電影金像獎最佳新演員及最佳女主角。

越說越像個不吃人間煙火、不知民間疾苦的迪士尼公主，但Crisel並非如此離地，因為她出生的地方，正正是個讓人最了解貧窮的地方，「我來自一個人民過得非常艱苦的國家，所以才要調整心態，希望在沒有任何條件下，給予所有人平等機會，踏出一小步去為人民帶來更多自由。」

《淪落人》是一個追夢的故事，不論身份、身世、身體狀況，告訴你香港原來並非只讓人有發達上車夢，也容得下Crisel想改變世界、看似不夠現實但雄心壯志的「春秋大夢」。

鳴謝

髮型：@cliffckhairstylist

化妝：Yannie

服裝：Kate Spade

鞋：Charles & Keith

場地：Baumhaus HK