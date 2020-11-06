雷神4｜最靚助手Kat Dennings冇得回歸　轉戰《WandaVision》要角

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠》系列第4集《Thor: Love and Thunder》終於要在澳洲開機拍攝，回歸演出女雷神的妮妲莉寶雯（Natalie Portman）早前透露已開始健身操肌，務求以最佳狀態去拍攝新作。 不過，粉絲們就相當好奇，有份演出《雷神奇俠》的美國女星Kat Dennings（女主角的「小助手」兼合作夥伴）最後會否有機會回歸？

《雷神奇俠》（Thor）的「女助手」Kat Dennings。（網上圖片）

現年34歲的美國女星Kat Dennings出道以來演出過多不少作品，對於Marvel迷來說，2011年Kat Dennings因為演出電影《雷神奇俠》受到更大注意，她在電影中總是跟在女主角妮妲莉寶雯身邊的小助手。

妮妲莉寶雯（Natalie Portman）早前透露已開始健身操肌，務求以最佳狀態去拍攝新作。 《Thor: Love and Thunder》。（官方宣傳圖）

最近她接受外媒訪問時，被問到會否要去澳洲拍攝《雷神奇俠》系列第4集《Thor: Love and Thunder》，她就坦言「我不覺得我會出現在那部電影，我覺得如果有的話，我早就已經收到通知了。現在我依然什麼不知情，從來都沒有。」

雖然Kat Dennings相信自己並不會有份演出《Thor: Love and Thunder》，但其實Kat Dennings就表示她在Disney+的首部Marvel超英角色劇集《WandaVision》的角色，比她最初預期的更重要。

對於Kat Dennings沒有受邀拍攝《Thor: Love and Thunder》，不少粉絲都表示大失所望，大讚她的角色很有趣，「希望她再與妮妲莉寶雯做拍檔」，「她很美麗，希望Marvel不要再浪費這位女演員」。