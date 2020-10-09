10大經常冇衫着男星　水行俠、雷神、超人都要輸俾佢

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不論拍電視劇、電影、廣告還是照片，都要有吸引人的地方，正如電視劇都必定會加入男或女主角沖涼的畫面，盡露腹肌、長腿、肌肉、好身材等等。近日有外媒為影迷整理了「十大荷里活男星戲中唔着衫」比率，驚喜的地方在於「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）只排第2，而「雷神」基斯咸士禾夫都只是僅僅上榜，究竟邊位冠軍人馬掃低晒一眾超級英雄呢？
「水行俠」積遜莫瑪都只是排第2名。（電影劇照）
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