10大經常冇衫着男星　水行俠、雷神、超人都要輸俾佢

電影撰文：沈洛嘉2020-10-09 16:40最後更新日期：2020-10-09 16:49不論拍電視劇、電影、廣告還是照片，都要有吸引人的地方，正如電視劇都必定會加入男或女主角沖涼的畫面，盡露腹肌、長腿、肌肉、好身材等等。近日有外媒為影迷整理了「十大荷里活男星戲中唔着衫」比率，驚喜的地方在於「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）只排第2，而「雷神」基斯咸士禾夫都只是僅僅上榜，究竟邊位冠軍人馬掃低晒一眾超級英雄呢？「水行俠」積遜莫瑪都只是排第2名。（電影劇照）點擊睇「十大荷里活男星戲中唔着衫」排名：+30+30+30蜘蛛俠3｜湯賀蘭下任人生導師曝光 由佢接替鐵甲奇俠最合理亞洲電影節｜《一秒拳王》成閉幕電影 周國賢曬拳王級肌肉奪冠｜郎平愛徒惠若琪左肩鑲7根鋼釘 喊住死頂：可能打唔到奧運《演員請就位2》爾冬陞點評句句見血 睇演出睇到嘆氣Ｏ嘴笑唔出新冠肺炎｜特朗普確診出院：唔好驚 引基斯伊雲斯不滿狂怒插奪冠｜重現2016奧運中巴大戰感動到喊 網民：以為睇緊賽事精華「魔鬼合約」禁着其他品牌 51歲曉治積曼全裸出鏡身材fit爆！《神奇女俠1984》姬嘉鐸結婚12周年曬素顏靚樣 老公分享當年婚照 Zac Efron積遜莫瑪Chris Hemsworth基斯咸士禾夫Henry CavillHayden Christensen凱頓基斯登遜Leonardo DiCaprio里安納度狄卡比奧01電影專題Matthew McConaughey馬修麥康納希Michael Fassbender米高法斯賓達