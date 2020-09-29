【復仇者聯盟4】更多從未曝光花絮流出　雷神大肚造型依然最搶鏡

去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）風靡一時，但隨著原定在今年上映的《黑寡婦》被迫再度延期後，這讓Marvel Studios繼2009年後，再一次在一整年間沒有作品推出。雖然如此，近日為《復仇者聯盟4》擔任髮型設計師的Luca Vannella在其個人網站分享一系列從未曝光的電影幕後花絮，最搶鏡當然是「雷神」基斯咸士禾夫。

Luca Vannella在《復仇者聯盟4》專門為基斯咸士禾夫及麥克雷法路擔任髮型設計師。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

Luca Vannella曾為不同類型的電影擔任髮型設計師，當中包括《哈利波特－死神的聖物1》、《哈利波特－死神的聖物2》及多部Marvel電影宇宙的作品，如《雷神奇俠2：黑暗世界》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《雷神奇俠3：諸神黃昏》、《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》。

《復仇者聯盟4》去年上映時風靡一時。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

而今次Luca Vannella在《復仇者聯盟4：終局之戰》就專為「雷神」基斯咸士禾夫及「變形俠醫」麥克雷法路擔任髮型設計。他近日在其個人網站分享一系列全新的電影幕後花絮，讓粉絲一解今年沒有Marvel電影宇宙作品的鬱結。