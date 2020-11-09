內地美女被香港男星騙來港當小三　被迫拍三級片最後跳樓輕生

內地女星樂韻（又名樂慧），於90年代初至中期拍過幾部港產片，當中以《千王1991》及《人皮燈籠》的演出最叫人印象深刻。但其實當年樂韻來港發展，全因與已故男星羅烈相戀，放棄在家鄉的大好前途一心追隨對方，豈料最後蒙上小三之名，加上事業發展不如意，最終跳樓輕生，終年僅28歲。

羅烈當年將樂韻帶來港又拋棄她，間接令她走上絕路。（電影截圖、網上圖片）

於上海出生的樂韻長得十分標緻，一雙大大的丹鳳眼配酒窩，年僅17歲時就被相中出演劇集《紅樓夢》中「王熙鳳」一角，本來在內地前途一片光明，可是她放棄了這個大好機會，就為了一個男人——羅烈。

年輕貌美的樂韻本來在內地有大好前途，卻為了愛情奮不顧身放棄一切。（網上圖片）

羅烈是60至70年代著名武打演員，擅長演反派角色，後來轉投視界，踏入21紀轉行經商，2002年因心臟病發離世，終年64歲。據悉，80年代中他跟年輕行三十載的樂韻相戀，並承諾帶對方來港結婚。但原來羅一直隱瞞已婚的事實，其首任妻子唐嘉麗發現樂韻的存在而大發雷霆，羅烈便跟樂韻劃清界線，並拒絕提供經濟援助。

樂韻在《人皮燈籠》飾演惡女相當搶鏡。（電影截圖）

跟梁朝偉在《千王1991》演對手戲。（電影截圖）

重溫樂韻港產片演出

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當時樂韻曾多次找上門跟羅烈理論，但都被拒諸門外，羅更一度報警鬧大件事，終令樂韻心死。羅烈曾為樂韻搭路簽約嘉禾旗下的經理人公司，但由於不會說廣東話，幾年下來她只能演出小角色，唯一一次當上主角的，是低成本三級片《北妹傳奇》。感情跟事業都不順，1995年樂韻選擇跳樓了結生命，當時的她不過28歲。