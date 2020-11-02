【香港舞男】創港產男妓片先河　任達華兩年拍5部成「鴨王」

1990年上映的《香港舞男》由林德祿執導，任達華、萬梓良及鄭浩南主演，為港產片史上最具代表性的男妓題材電影，過往以妓女為主題的作品多不勝數，但男妓片就因為《香港舞男》的出現而在90年代初掀起一股熱潮，亦令在電影圈發展平平的任達華人氣急升，兩年內拍足5部同類型電影，成為港產片「鴨王」。

《香港舞男》的宣傳海報幾有質感。（網上圖片）

講起林德祿，近年最有名的是《風暴》系列電影，但其實80年代尾至90年代初拍了幾部頗有回響、反應社會黑暗面的作品，包括《應召女郎1988》、《女子監獄》、《現代應召女郎》以及今次介紹的《香港舞男》。《應召女郎1988》當年收過千萬，講香港妓女的辛酸，兩年後面世的《香港舞男》雖然打著三級片的名號，但色情場面不多，但足以吸引觀眾入場，同樣票房大收。

《香港舞男》塑造的男妓形象是住大屋、著名牌、揸靚車，當然寫意背後有很多辛酸。（電影截圖）

《香港舞男》的故事由三位不同資歷的男妓交錯發展，Simon（任達華飾）身型、外貌與技術皆一流，是「鴨店」的當紅舞男；馬祥曾經紅極一時，但由於身材走樣兼力不從心而走下坡，加上婚姻失敗，面臨雙失困境；最年輕的Joe（鄭浩南）入行並非為貪慕虛榮，只想一心搵快錢與女友移民。

《香港舞男》有不少裸露畫面，但情慾戲其實不多，狗血劇情反而更有追看性。（電影截圖）

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可是三人都因為舞男身份而惹麻煩，Simon被外藉警官睇中，他不願意為對方服務，連累任職女警的姊姊失去雙腳；Joe為了籌錢接受富商的「仙人跳」要求，豈料捲入殺人案中；最可憐的是馬祥，被恩客的丈夫糟質，在兒子面子被迫食屎，最後為了救Simon被斬死，這部戲的結論彷彿是當男妓都沒好下場。

當年任達華的男妓形象相當深入民心。（電影截圖）

男妓題材新鮮，獵奇又狗血的劇情加上三級片作賣點，令《香港舞男》當年大收過千萬，亦令任達華的男妓形象入晒屋，連同《香港舞男》，兩年內拍了《雞鴨戀》、《舞男情未了》、《與鴨共舞》及《星期五之舞男》5部同類題材電影，有型、花弗又帶點油膩的男妓形象，至今仍叫人印象深刻，封他為港產片中的「鴨王」亦不為過。

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