熱血合唱團｜童星接受歌唱特訓　雷頌德自爆細個讀名校成日被罰企

由關信輝執導、張佩瓊編劇的電影《熱血合唱團》，以33位學生素人合唱團為故事主角，劉德華（華仔）擔任監製及主演，更有音樂人盧冠廷、雷頌德（Mark）等加入演出。原來為求演出迫真，33位合唱團成員在電影開拍前，更接受了香港兒童合唱團為期兩個月的歌唱訓練，練好歌喉。

電影《熱血合唱團》，以33位學生素人合唱團為故事主角，音樂人盧冠廷、雷頌德（Mark）等都有份演出。（《熱血合唱團》劇照）

《熱血合唱團》除了特別訓練了一班素人合唱團外，「熱血合唱團」的對手們更是功力十足、極具威脅性。

為了演出效果更迫真，33位合唱團成員在電影開拍前，接受香港兒童合唱團為期兩個月的歌唱訓練，集中火力練習戲中耳熟能詳的經典歌，包括《獅子山下》、《You Raise Me Up》、《誰能明白我》等。

劉德華（華仔）擔任監製及主演。（《熱血合唱團》劇照）

經過一連串的熱身、開聲到真正練歌後，不少完全未接觸過合唱團的學生，都變成有姿勢有實際，連導師Vivian及Dominic都大讚他們資質高：「在有限時間內有這樣的成果，非常佩服他們！」

至於「熱血合唱團」的對手，劇組則找來真正的專業合唱團，全部份量十足，包括香港兒童合唱團（香兒），以及由英華書院及真光書院組成的聯校合唱團，他們一開口就令導演及在場工作人員聽出耳油，在拍攝最後一場比賽戲份時，香兒更即場唱出「比賽」歌曲，令人置身音樂會現場一樣。

為了演出效果更迫真，33位合唱團成員在電影開拍前，接受香港兒童合唱團為期兩個月的歌唱訓練，集中火力練習戲中耳熟能詳的經典歌。（電影公司提供）

當中飾演「熱血合唱團」勁敵St.Adrian（英華書院及真光書院聯校合唱團飾）指揮的Mark，則笑言乘機「揀卒」：「他們水準很高，很真實的感覺，尤其有幾個男仔唱得好好，把聲好靚，看得出他對唱歌很認真。可惜我不是做開合唱團，但會抱住欣賞態度，相信他們的音樂前途很光明。」

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平日做開音樂製作的Mark，今次事隔八年再拍電影，他直言角色與他有幾分相似：「今次飾演要求很高的合唱團指揮，某程度跟我很像，更有情節發生過在自己身上，例如如外界有競爭、失敗、無助的感覺，相信很多音樂人都有經歷過。」首度挑戰指揮角色，Mark表示事前有跟指揮老師上過堂，甚至邊拍攝邊跟對方偷師。

Mark透露自己「雖然我讀名校，但我的班別是全級最差，我是其中最頑皮的一個」（《熱血合唱團》劇照）

提到Mark最「熱血」的時期，他笑言自己以前都可算是「熱血合唱團」：「雖然我讀名校，但我的班別是全級最差，我是其中最頑皮的一個，那時我經常被老師罰企，但不知為什麼老師卻讓我在合唱團中唱獨唱，至今也忘不了當時的感覺。」Mark感慨地指：「所以希望大家可以給年青人多點機會，我請人時都不會要求他們有什麼特別技能，反而看重他的態度，有沒有心做好。」