【熱血合唱團】劉德華用音樂拯救學生　痛哭指揮最後一場演出

《五個小孩的校長》賣座導演關信輝最新力作電影《熱血合唱團》，今日於香港國際影視展舉行盛大發佈會，電影的監製兼演員劉德華均有出席。戲中演員還有吳岱融、盧冠廷、謝君豪、雷頌德、關禮傑、李麗珍、尹揚明及合唱團中六位主要成員－林愷鈴、伍詠詩、王智騫、吳卓衡、黃嘉慧及姚學智。劉德華初演指揮家，率領一班來自不同家庭背景的中學生，透過音樂唱出心聲，面向勵志人生。

劉德華對一眾學生抱有期望。

故事講Band 3中四學生馮信希（王智騫 飾），是出名的典型廢青、脾氣暴燥，品學包尾。一天，信希在校內闖下彌天大禍，校長願給他最後機會，要他參加「熱血合唱團試驗計劃」，以三間Band 3學校的學生組成的古典音樂合唱團，特訓九個月後參加「校際合唱團比賽」。信希毫無選擇只好勉強應承。



外界視這次計劃是比登天更難的任務，更恥笑他們是「爛橙合唱團」。但誰也意料不到美國著名華籍指揮家，曾消聲匿跡一段時間，有音樂界鐵血教官之稱的嚴梓朗－嚴sir（劉德華 飾）竟願來港作他們的指揮。



學唱歌，其實有好多方法，包括玩多人版二人三足。

每張臉背後都總有故事！每隊合唱團都總有他們合奏出的生命樂曲。究竟當三十三名中學廢青遇上這位帶著一個不可告人秘密的鐵面教官，經歷汗水與淚水，在生命影響生命下，他們的樂曲又會是怎樣？



生命的巨浪接踵而來，「熱血合唱團」與嚴sir最終能否排解萬難，完成這不可能任務，昂首踏上台上，為自己熱血一次, 用愛高歌……?