史匹堡養女拍成人電影克服抑鬱症　新增客製化AV加送視像聊天

荷里活名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）與太太Kate Capshaw的24歲養女Mikaela，今年年頭宣布下海拍成人電影，引起熱議。最近她接受外媒訪問時就大談成為色情片明星後的感受，直指工作幫助她扭轉人生，非常享受。 早前曾有傳父母因為她拍AV而感到尷尬，Mikaela今次就澄清絕無此事，更指爸爸史提芬史匹堡和媽媽都全力支持她的事業。

史提芬史匹堡與太太Kate Capshaw的24歲養女Mikaela，今年年頭宣布下海拍成人電影，最近接受訪問大談「入行」後的感受。（Mikaela Spielberg Instagram）

史提芬史匹堡與太太1996年就收養了當時剛出世的Mikaela，今年2月Mikaela正式宣布下海拍AV，當時她已經指出父母完全支持她的決定，「他們永遠將我的安全放在第一位」，她又否認這個決定是出於衝動，她認為自己入行沒有傷害任何人，「我這樣做是為了以一種有利可圖的方式來紀念自己的身體。」

今年2月Mikaela正式宣布下海拍AV，當時她已經指出父母完全支持她的決定。（Mikaela Spielberg Instagram）

年頭曾與未婚夫發生家庭糾紛



年初Mikaela稱她的決定已獲得父母同意，又指自己會尊重未婚夫，不會在鏡頭前與其他演員發生性行為，只會以「獨腳戲」形式拍AV。

據知，她的未婚夫Chuck Pankow比Mikaela年長27年，就在Mikaela宣布「下海」之後幾天，他們就發生了家庭糾紛，更對未婚夫動手而被捕，但指控於9月被撤銷。

Mikaela 的未婚夫比她年長27年，今年2月他們發生了家庭糾紛，Mikaela 更對未婚夫動手而被捕，但指控於9月被撤銷。（Facebook圖片）

成為色情明星後：「對人生更肯定」



Mikaela今年年初成為色情明星，最近加入成人內容網站「ManyVids」，她最近接受訪問時談到入行後的感受，「我很享受我的工作，這給了我一種全新的生活方式，令我對人生更肯定。」

克服抑鬱症、濫藥的習慣



她續指色情的事業幫她克服抑鬱症、焦慮症和濫用藥物的習慣，兩年前她跌入人生的谷底，她認為「如果我繼續過往的生活方式，我可能在一年之內已經死了。」



Mikaela指她以前的狀態很差「我傷心欲絕、很脆弱、感覺就像我的靈魂被一分為二」，她曾經以飲酒去掩蓋她的這些問題，現在她不會再這樣做。

客製化AV 睇一次賣幾錢？

她現時的工作是在家中自己製作性愛片，並賣給成人網站「ManyVids」，她在平台上的名字是「Mika_Sugar」，她的片段都是自己在家拍攝的。

Mikaela開展了她的色情事業，片段可以客製化度身訂做，最近她把片段賣給成人網站，片段按次收費每次賣大約15美元（約116港元），片段都是她在納什維爾的家自行錄製的，她另外還會提供一對一的視像聊天和傾電話等服務。

她在訪問中也提到，拍成人電影的工作治癒了她的過去，對人生更肯定，堅稱色情事業更有助於她克服酗酒、濫用藥物的習慣，更戰勝抑鬱症、厭食症。