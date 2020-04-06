《綠箭俠》氣質女星Willa Holland　獲名導史提芬史匹堡加持入行

說起Willa Holland，未必人人認識她，皆因其影視作品不同。她最著名的作品是在《綠箭俠》，又譯《箭神》（Arrow）中，飾演「綠箭俠」Oliver Queen的妹妹Thea Queen。唔講唔知，原來她的入行過程非常有趣，全因當時其鄰居，荷里活殿堂級導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的一句說話。

Willa Holland（右二）在《綠箭俠》中飾演Thea Queen，而為人熟悉。（《綠箭俠》劇照）

現年28歲的Willa Holland，在1998年時，只有7歲的她簽約成為Ford Models旗下模特兒，美國影星查寧泰坦（Channing Tatum）及巴西超級名模Caroline Trentini是這間公司的模特兒。年紀輕輕的Willa Holland隨即獲Burberry關注，邀請她擔任其品牌模特兒。之後，如、Guess、GAP、Abercrombie & Fitch及Ralph Lauren等許多知名品牌，都找來Willa Holland擔任模特兒。據了解，她仍是Teen Vogue歷史上年紀最小的封面女孩。

Willa Holland演出了《綠箭俠》共八季。（《綠箭俠》劇照）

翌年，Willa Holland繼父，美國著名導演白賴仁龐馬（Brian De Palma）把Willa Holland介紹到戲劇中介公司，之後Willa Holland演出多個廣告。在2001年，十歲的她，與攝影師父親Keith Holland合作《Ordinary Madness》。直到2005年，她獲邀參演美劇《The O.C.》第三季及第四季。她在劇中飾演男主角的叛逆妹妹Kaitlin Cooper。除此之外，她還在2008年至2012年間，演出過《花邊教主》（Gossip Girl）。

Willa Holland曾參演《花邊教主》，但只屬配角性質。（《花邊教主》劇照）

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然而要數她最為人熟悉的作品，必定是在《綠箭俠》中飾演Thea Queen。她在2012年加入劇組，參演《綠箭俠》第一季，直到今年播出最後一季，合共8個年頭。所以，她與同劇的Stephen Amell、Katie Cassidy、David Ramsey、Emily Bett Rickards及Colton Haynes等成為密友，儼如一家人。

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史提芬史匹堡一句話成入行關鍵

Willa Holland從小就是美人胚子，在1998年7月，當時只有7歲的她在繼父位於The Hamptons的家中玩樂。巧合地，鄰居史提芬史匹堡正在拍攝家庭錄像。當他見到Willa Holland時，立刻跟她的父母說：「你們應該將她放到鏡頭前。」同年9月，Willa Holland一家回到洛杉磯後，隨即便跟Ford Models簽約，成為它們旗下的模特兒。雖然目前史提芬史匹堡沒有找她拍攝任何一部作品，但是要不是他，可能Willa Holland都未必會選娛樂圈這條路。