《無間行者之生死潛行》周柏豪首演反派　獲連詩雅激讚：我畀滿分

由謝天華、周柏豪及連詩雅等主演的電影《無間行者之生死潛行》將在本周四上映，而周柏豪及連詩雅在戲中的感情線，未上映已充滿話題。電影其他演員包括許紹雄、陳啓泰、吳毅將及黃德斌等。

周柏豪及連詩雅在戲中第四度飾演情侶。（官方圖片）

周柏豪及連詩雅相識十多年，而兩人無論在電影和音樂上緊密合作，而今次《無間行者之生死潛行》是兩人第四次飾演情侶。周柏豪對此笑稱樂此不疲：「同連詩雅演情侶已經去到非常有默契。」

周柏豪續指出，在《太爆．太子．太空艙》都與連詩雅有親吻戲：「那次她邊哭邊跟我激吻，我食了她好鹹的眼淚。」所以今次拍攝《無間行者之生死潛行》的親吻戲時，周柏豪認為他們早已經訓練有素，而且完全沒有尷尬：「我太太知道對手是Shiga（連詩雅）都好放心！」

周柏豪在戲中飾演臥底，但因被起底而連累未婚妻遇上危機。（官方圖片）

至於連詩雅則踢爆原本兩人並沒有親吻戲，是導演臨時增加：「原本劇本沒有今次的接吻戲，其實是導演臨時加插。」她還解釋為何會加插這場戲：「當時我與柏豪一齊睇樓及傢俬，所以好自然就親吻了。」雖然這場戲是臨時新增，但連詩雅表示，由於兩人非常熟絡，瞬間入戲。

最後，兩人提到今次拍攝《無間行者之生死潛行》時的最大挑戰。前者坦然他的臥底角色被起底，而連累未婚妻Shiga遇上危機；而後者都對此深受感動：「出事那場戲我已經被槍殺，完全沒有知覺，所以我全程趴在地下，還聽到柏豪在我旁邊聲嘶力竭地喊。」難怪連詩雅大讚他做足準備兼非常投入角色：「他的深情演出，我會給滿分！」

連詩雅在《無間行者之生死潛行》中與周柏豪飾演情侶。（官方圖片）