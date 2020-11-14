古惑仔｜梅小青謝雪心遊慈山寺　驚見出家11年「恐龍」林偉亮近照

13日TVB金牌製作總監梅小青（小青姐）在IG分享了數張在慈山寺的照片，當中有她的丈夫劉家豪、謝雪心，還有曾全裸拍過三級片《妖街皇后》、《97古惑仔︰戰無不勝》的屯門揸Fit人「恐龍」的林偉亮！

林偉亮當年扮演《97古惑仔︰戰無不勝》的屯門揸Fit人「恐龍」，戲份不多，出場不久就被奸角張耀揚殺死。（劇照）

梅小青日前在IG分享照片，讓網民意外睇到「衍偉大師」林偉亮近照！（梅小青IG）

林偉亮曾跟周海媚拍過拖，不過早在2009年看破紅塵，決心出家，法號為「衍偉」，現時為慈山寺的常駐法師，今次小青姐在慈山寺遊覽靜修，正是由「衍偉大師」林偉亮擔任嚮導。較早前慈山寺IG都有放出心經粵語版本，片中人正是由林偉亮。

林偉亮不時都會參與宣傳拍攝工作，宣揚佛法理念。（慈山寺IG）

對比起演出電影《97古惑仔︰戰無不勝》屯門揸Fit人「恐龍」時的林偉亮，其實他現時沒有太大的改變，不過現為大師的他當然比起揸Fit人更祥和。雖然他已出家11年，不過仍有跟不少藝人有聯繫，由於林偉亮是慈山籃球隊的成員，都有同過張繼聰、方力申及鄧穎芝打波，更借由運動弘揚佛法，曾被封為「最前衞的僧人」。

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