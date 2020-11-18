【無間行者之生死潛行】甘婷婷獲封最美潘金蓮　美貌與范冰冰齊名

近日上映新片《無間行者之生死潛行》除了謝天華、周柏豪、呂良偉、許紹雄及吳毅將等雄糾糾的男演員外，還有兩位女角——連詩雅與甘婷婷。相信香港觀眾對於後者較為陌生，出道已15年的甘婷婷，當年憑《水滸傳》中「潘金蓮」一角走紅，除了演技備受肯定，其美貌亦被指與范冰冰齊名，如此優秀條件，何解上唔到一線女星地位？

以電視尺度來說，甘婷婷在《水滸傳》中都算有大膽場面。（劇照）

現年34歲的甘婷婷，本來從事證券投資，有日在街上獲星探發掘，成為她轉行當演員的契機，為了鑽研演技，專程到中央戲劇學院進修，最終在2005年以劇集《朱元璋》正式出道。翌年甘婷婷憑中國與越南合拍片《河內，河內》，贏得越南金風箏國際電影節「最佳女演員獎」。

甘婷婷美貌不輸范冰冰，多年來默默耕耘專心當個好演員。（微博圖片）

要數甘婷婷的代表作，必定是2011年版劇集《水滸傳》的「潘金蓮」，有別於以往的冶艷形象，甘婷婷演了一個純情版本的潘金蓮，亮麗外形成功吸引觀眾視線。2014年甘婷婷更被韓國媒體選為「中國最美女神」第三名，緊隨范冰冰及殷桃其後，力壓古力娜扎及Angelababy等大美女。

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明明擁有成為巨星的條件，甘婷婷多年來傾向低調，專心發展演員事業，出詭15年演了近70部影視作品，當中包括《聽風者》及《毒戰》等香港電影，雖然未至於大紅大紫，但至少長拍長有。