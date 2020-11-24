黑豹2｜網傳Rihanna加盟演超級英雄？　粉絲：我要暈了

Marvel賣座英雄電影「黑豹」男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），今年8月不幸因結腸癌去世。 最近網上有傳樂壇天后Rihanna將會加盟演出《黑豹2》（Black Panther 2），令粉絲相當驚喜。

網上有傳樂壇天后Rihanna將會加盟演出《黑豹2》（Black Panther 2），令粉絲相當驚喜。 （GettyImages）

男主角查特域克保斯曼離世後，《黑豹2》電影的續集陷入籌備困難局面，廣大影迷也希望知道Marvel如何處理這個問題。原定明年3月開鏡的《黑豹2》，將會延至明年7月於美國亞特蘭大開鏡，預計拍攝6個月。

原定明年3月開鏡的《黑豹2》，將會延至明年7月於美國亞特蘭大開鏡，預計拍攝6個月。（官方圖片）

近日就有報道指，網上驚傳樂壇天后Rihanna將會加盟《黑豹2》，令粉絲非常驚喜。

其實這個消息是有Fans在Google搜尋《黑豹2》時，發現Rihanna的名字在《黑豹2》演員表中出現。

有Fans在Google搜尋《黑豹2》時，發現Rihanna的名字在《黑豹2》演員表中出現。（劇照）

有粉絲表示「Rihanna會在《黑豹2》出現？她要和電影一起發行專輯嗎？」、「Rihanna要加盟嗎？我要暈了。」但有外媒已代表Rihanna否認，並指資料網內容並非真確。