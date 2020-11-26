周秀娜下月赴澳門拍新片　「很久沒有拍愛情電影，好Dry！」

全新ACX Cinemas戲院逆市開業，邀請多位電影導演及演員出席，當中包括本港著名導演杜琪峯、周秀娜及林德信等。由於受疫情影響，周秀娜今年都比較少跟影迷會面，而今日她出席活動時，就同粉絲派定心丸，她準備去澳門拍攝新戲。

周秀娜今日出席ACX Cinemas戲院開業活動。（王誦賢 攝）

周秀娜接受《香港01》訪問時，談到她近況：「這陣子忙纖體，因為早前拍了纖體廣告，所以早排都做多了運動。」其實周秀娜一直都持續做運動，但為了拍攝效果更加理想，遂大大增加了運動的時間：「我想以前一星期兩至三次，那時（拍廣告前）一星期做足六天。」

除了做運動及配合飲食外，原來周秀娜還有秘密武器，可以讓線條更加明顯：「用了纖體機，躺下也能訓練腹肌。」她稱可以感到肌肉跳動的感覺。

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其實今年疫情反反覆覆，電影業都受到不少影響，而周秀娜都表示其電影工作都受到影響，但她也認為健康最為重要：「今年確實，戲就少了很多，很多都取消，不能開工，但沒有辦法，安全起見。」她之後還透露下個月準備去澳門拍攝新電影：「這時候仍有電影工作都非常感恩。」

之後周秀娜透露新戲是一部愛情電影，講述兩個異鄉人在澳門相遇，兩位寂寞的人如何安慰對方。她更表示很久沒有拍這題材的電影：「很久沒有拍愛情電影，好Dry！」相信影迷都非常期待周秀娜的新戲。