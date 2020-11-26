《神偷次世代》華姐出身吳天瑜搶鏡過舒淇　現41歲變身超索靚媽

90年代尾至2000年初港產片界曾掀起一股特務及神偷片熱潮，2000年有部《神偷次世代》卡士相當強勁，包括黎明、舒淇、陳小春、杜德偉及李燦森等。戲中開場有位美女飾演黎明的女友，雖然戲份不多，但因為外型亮麗，令觀眾為之驚艷。這位美女正是選美出身的吳天瑜，來自馬來西亞，曾獲徐小明力捧當電影女主角，但始終未能走紅，回流家鄉發展反而更成功。

當年吳天瑜參加華姐後簽約嘉禾，一心在港產片界大展拳腳，可惜公司改組令她只拍過一部《神偷次世代》便失業。（電影截圖）

《神偷次世代》由葉偉信執導，講述黎明、陳小春、李燦森及鄭雪兒是國際神偷組織的精英，有日他們接到新任務，從馬來西亞科學家金元正身上偷取一種剛研究成功的治癌藥。四人悄悄潛入藥廠，本來已偷走治癌藥，卻遇到埋伏，才知這個任務原來是一場騙局。逃脫時黎明幾乎失手，獲神秘女子舒淇協助才成功離開，黎明從對方身上，憶起前女友被舊拍檔蘇圖出賣而死去的往事，而事實上舒淇擁有一個破解迷局的重要線索……

吳天瑜獲徐小明賞識加入驕陽電影及有線電影，雖然當過女主角，但始終未能走紅。（電影截圖）

當年吳天瑜贏得馬來西亞華裔小姐冠軍後，來港參加國際華裔小姐競選，憑著出眾外型與高挑身材成為大熱，可惜最後敗給葉璇，只能打入五強。落選後獲嘉禾電影簽約，但不出一年因公司散藝人管理部而失業，後來獲徐小明垂青，加入驕陽電影並簽下三年的經理人合約，並於有線衛視新知台擔任主播。

吳天瑜返回馬來西亞發展得更好，現年41歲的她已是當地視后，婚姻家庭亦十分美滿。（IG圖片）

吳天瑜留港發展期間，除了拍過《神偷次世代》，亦參演《犀照》、《情意拳拳》等電影，在《奪標》更榮升女主角之列，可惜多年來都未能走紅，吳天瑜決定返回家鄉拍戲，幾乎部部戲都演女主角，比在香港發展好得多，前年更與拍拖6年的男友拉埋天窗，二人育有一名兒子。

更多吳天瑜近期靚相

+ 9 + 9 + 9

其實過去多年有不少來大馬美女來香港發展，當中有人成為國際級巨星，亦有人勇奪香港電影金像獎影后，想知有邊幾位？立即點擊下圖！