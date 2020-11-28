35年前已經拍咗《鬼滅之刃》？　《殭屍先生》先係殿堂級斬鬼片

《鬼滅之刃無限列車篇》近期在日本、台灣、香港等地上映，在日本上映39天就達到票房259億日圓，打破了《你的名字》、《冰雪奇緣》等動畫電影票房紀錄，更在上映地方掀起了一股《鬼滅之刃》之潮流，成為茶餘飯後的話題，其實在80年代香港電影史上也出現過一套膾炙人口的電影，受歡迎程度也不亞於《鬼滅之刃》。

《鬼滅之刃無限列車篇》紅遍港日台等地。（網上圖片）

在1985年香港，上映了一套叫做《殭屍先生》的電影，這套電影是以主角九叔（林正英飾）捉鬼驅魔為主題，由劉觀偉導演，林正英和元華任動作設計以及洪金寶任監製。據知當時的製作成本預算只有450萬港幣，屬中型製作，但也斷續地斷續拍攝120天，而且嚴重超支至850萬！上畫前就連劉觀偉及洪金寶都「打定輸數」，認為會埋單會虧蝕200多萬，豈料在台灣公映後意外獲得成功，連同香港的票房，足足超過了2,000萬，更成為了「殭屍」電影系列的鼻祖。麥浚龍（Juno）執導的2013年電影《殭屍》，正是向《殭屍先生》的致敬之作。

《殭屍先生》主角茅山道士「九叔」（林正英飾）。（《殭屍先生》截圖）

《殭屍先生》和《鬼滅之刃》一樣是斬鬼的故事

《殭屍先生》和《鬼滅之刃》兩套作品，同樣都是以主角為出發點，講述斬鬼驅魔的故事。《殭屍先生》的故事就是講及舊年代的一位富翁下葬後，因為「有道氣積在喉嚨」中，所以屍變變成殭屍，而主角九叔（林正英 飾）就受命前往斬鬼消滅殭屍，而《鬼滅之刃》亦是講及主角竈門炭治郎一家遭鬼舞辻無慘襲擊後，為了妹妹而走上滅特之路的故事。

《殭屍先生》中的殭屍「任老爺」。（《殭屍先生》截圖）

《鬼滅之刃》的上弦之貳「童磨」。（網上圖片）

人物設定和裝備服飾都勁似

故事相似之外，其實人物設定以及裝備都有相同之處，例如《殭屍先生》的殭屍是經由屍變而來，咬傷或爪傷他人均可傳染屍毒，而《鬼滅之刃》的鬼舞辻無慘是經由食藥轉變，手下的鬼月剛是經由分享血液而變成，兩者都有尖牙、長指甲、有食人吸血和殺人的慾望。《殭屍先生》的茅山師父通常都穿着一件鮮黃色背面有八卦太極圖案的制服，也會手拿桃木劍，輔以驅鬼符等道具驅屍，而《鬼滅之刃》的「柱」們或是鬼殺隊，一樣會穿上背面有「滅」字的隊服以及用刻有「惡鬼滅殺」字樣的日輪刀斬鬼。

《殭屍先生》和《鬼滅之刃》中的「呼吸」一樣重要，前者為避開殭屍而暫停呼吸，後者為滅鬼而要使用「呼吸」。（電影截圖）

《鬼滅之刃》竈門禰豆子。（網上圖片）

當中最有趣的部份，莫過於《殭屍先生》中也有「竈門禰豆子」，他們一樣都是戲中唯一的「半人半鬼」（或者「半人半殭屍」），也是受到故事的「鬼王」襲擊而受感染，最後變成「半人半鬼」。

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