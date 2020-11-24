鬼滅之刃｜炭治郎聲優花江夏樹爆紅　私底下好玩得大談性話題

《鬼滅之刃》熱潮席捲港日台，風靡各地粉絲，電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在多地的票房都大收。 為男主角竈門炭治郎配音的聲優花江夏樹，亦憑作品大受歡迎。現年29歲的他真人相當爽直、活潑，他更曾自爆每個月都會花費在成人玩具上，最近他更在TBS電視台節目節目《情熱大陸》，分享更多在配音界的心路歷程。

《鬼滅之刃》熱潮席捲港日台。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

在《鬼滅之刃》為炭治郎配音花江夏樹，其實早在17歲就開始接觸聲優的工作，由於在高中時討厭讀書，他決定不唸大學，又受到當時播放動畫《櫻蘭高校男公關部》的影響立志要當聲優。

花江夏樹早在17歲就開始接觸聲優的工作。（網上圖片）

據知花江夏樹當年主動把聲音檔案寄給各間公司，積極利用空餘時間聽別人作品練習、自學，出道兩年就開始接到一個比一個重要的角色。

2018年，他又開始成為YouTuber，拍攝以電玩遊戲實況為主的短片，不定期會邀請其他聲優一起玩電玩遊戲，如聲優江口拓也、小野賢章都曾上過節目。

花江夏樹因為《鬼滅之刃》而人氣急升。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

花江夏樹因為《鬼滅之刃》而人氣急升，他最近更登上TBS電視台節目《情熱大陸》，接受長達3個月的貼身追訪，分享更多他在入行後的心路歷程與心底話。

現年只有29歲的花江夏樹在高中時父母接連逝世，當年的他喊足三日三夜，他坦言可能因為身世的關係，自己都經常被選中去演繹陰鬱的角色。

木村拓哉大女心美也是他的粉絲。（twitter圖片）

現實中，他表示自己一直都很想有個家，25歲那年已經結婚組織家庭，今年更誕下雙胞胎女兒，非常幸福。

花江夏樹在今年9月20日在Twitter公佈雙胞胎女兒出生。（twitter截圖）

花江夏樹因為《鬼滅之刃》而晉升成爆紅配音員，木村拓哉大女心美也是他的粉絲。除了配音，花江也熱愛電玩遊戲，他在節目中透露自己性格害羞、為人低調，受訪時甚至一度戴上防毒面具。他更自爆平日說話比較細聲，在居酒屋要叫店員時，更要特別用力出聲。

如果大家有睇開花江夏樹的YouTube頻道，其實也不難發現花江私下都相當玩得又活潑，甚至不忌諱可以大談很多關於性廦方面的話題。花江曾經透露自己每個月會花2-3萬日元買性玩具，相當真性情。

加上，看看花江平日在YouTube上的片段，他絕對是個童心未泯的大男孩，跟他的外表都有很大反差。