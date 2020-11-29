周星馳真人原來好大方？　身邊人證最鍾意請人食飯仲送埋禮物

周星馳（星爺）本星期出席高等法院的聆訊，就與前女友于文鳳分手後向周追討7千萬投資佣金案開審。其實關於星爺的是非向來不絕，除了金錢瓜葛，還不時被指在片場鬧人，不太親和的形象似乎深入民心。不過正如《食神》一句對白︰「我其實係好人嚟，我都有同情心，你哋估我唔到。」到底星爺有咩估佢唔到嘅行徑？

周星馳連日來都在高等法院出席聆訊，下星期繼續。(資料圖片)

莫文蔚撐星爺「闊佬」

其實星爺最喜歡是請人食飯，好似莫文蔚都曾經力撐星爺並非大家所想的不近人情：「我同佢合作冇問題，佢會請人食飯，反而我冇乜請佢食飯。」她更笑言跟一個醒目、勁、有想法的人合作，夠特別亦非常愉快。

莫文蔚跟星爺多次合作，更傳出緋聞。（《食神》影片截圖）

食飯食到見星爺屋企人

不過要數被星爺請食飯食得最多的，可能是楊能，即是《少林足球》的豬肉佬。因為星爺有段時間好鍾意約他打桌球，無論贏定輸，最後都總會一齊食飯，仲一定係星爺請。楊能︰「跟星爺打波有度好，之後總會有餐食，你知他去得的地方都不會差。」不過最難忘的一趟飯局，不去甚麼地方吃，而是星爺帶他跟家人一起吃，明顯是一個家庭聚會。「這次原來是他的家庭聚會，家姐、爸爸、媽媽、妹妹、妹夫等等都到齊，只有我一個外人，那次非常尷尬。」

楊能參與了《少林足球》當電影助理後，星爺一有工開他便歸隊。（陳順禎 攝）

田雞獲贈Tee

除了食，星爺都會送禮，而有幸收過星之禮物的，其中一位就是合作多年的田雞田啟文。田雞曾在訪問中提過自己好榮幸，收過星爺一份禮物，是一件Tee。田雞說︰「佢冇點送過咩畀我，我好開心呀，不過佢見我咁開心就話︰『咁要請食飯喎！』結果又食咗幾百蚊，不過無所謂啦，大家開心。」其實星爺啲答案都充滿喜感，邊個請都冇所謂啦。