【Marvel】「黑豹」44歲冥壽　米高B佐敦發文：國王繼續守護我們

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11月29日是今年8月離世的「黑豹」查特域克保斯曼冥壽（Chadwick Boseman），Marvel Studios把片頭轉為《黑豹》的片段；而曾經與他合作的超級英雄演員也有發文紀念，向「瓦干達國王」致敬。

「黑豹」查特域克保斯曼在今年8月時離世，而11月29日是他的44歲冥壽。（劇照）

在Marvel電影宇宙中飾演「黑豹」的查特域克保斯曼，在今年8月時離世，適逢昨日（11月29日）剛巧是他的冥壽，吸引大批粉絲湧入Instagram祝福；而曾經與他合作的「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、米高B佐敦及雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）等都有發文。

其中麥克雷法路貼出在2017年拍攝《復仇者聯盟3：無限之戰》時，劇組幫查特域克保斯曼慶祝生日的短片，可以見到站在中間露出燦爛笑容的查特域克保斯曼，逐一和身邊的人擁抱。麥克雷法路更在貼文在寫道：「想念你的熱情、愛及你今天的光芒，生日快樂，希望有時間旅行可以回到這一刻。」

Marvel Studios把片頭轉為《黑豹》的片段，向「瓦干達國王」致敬。（Marvel Studios Twitter 擷圖）

除此之外，在《黑豹》中飾演其堂弟Erik Stevens的米高B佐敦上傳一張背後擁抱對方的照片，並寫道：「我的國王，請繼續守護我們。生日快樂。想念你。」而在戲中飾演「黑豹」情人的雷碧達尼安高也貼出兩人牽著手的照片。

至於Marvel Studios則把片頭轉為《黑豹》的片段，再次向「瓦干達國王」致敬。

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