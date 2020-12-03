【The Call超時空通話】導演顏值高到上熱搜　網民求出道演戲

南韓電影《The Call：超時空通話》日前在Netflix上架後，一直佔據點擊排行榜前列位置，緊湊刺激的穿越時空劇情，深得觀眾喜愛。電影為90後導演李重賢的第一部長片，除了執導功力大獲讚賞，其高顏值亦成為網民談論的話題！

今年初《The Call：超時空通話》舉行發布會，導演的高顏值成為網民熱話。（News J圖片）

今年初《The Call：超時空通話》舉行發布會，台上大合照中出現了一位不知明的靚仔，引起不少「絲打」注意，一度登上南韓熱搜，正當大家以為是哪位配角演員，原來他就是導演李重賢。

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1990年出生的李重賢，高中時期已對拍攝影片有濃厚興趣，並開始拍攝短片，2015年憑14分鐘短片《身價》（몸 값）在各大影展中亮相，影片大獲好評，更於第14屆韓亞國際短片國內競賽中獲獎，有「怪物新人」之稱。

扮演殺人犯的新人全鍾瑞亦備受關注。（劇照）

《The Call：超時空通話》的橋段雖然算不上新穎，但以女性角度出發，加上劇情計算準確，舊酒新瓶都拍出好作品。李重賢不單止才華洋溢，仲要係靚仔Oppa，難怪不少網民都話希望他兼顧埋幕前演出，分分鐘可以爆紅。