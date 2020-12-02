超時空通話｜朴信惠再玩電話穿越　同樣設定都玩出新意零冷場

Netflix韓國電影《The Call：超時空通話》由凍齡女神金成鈴、演技派新人全鐘瑞、朴信惠、李伊等人主演，講述由一個電話將處於兩個時空的女士串聯一起，一個位於7、80年代，另一位則處於現代，兩人將會一同改變未來，但卻引起「祖父悖論」惹來殺身之禍。

《The Call：超時空通話》現已在Netflix上架。（Netflix提供）

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四個女人一台戲零冷場

首先金成鈴飾演朴信惠的媽媽；朴信惠飾演處於現代的金書妍；全鍾瑞飾演活在過去的吳英淑；李伊飾演全鍾瑞的巫女繼母，除了會監視她一舉一動外，直指她有邪靈在身，更會將她殺死。全鍾瑞偶然打出的一個電話，突然連接到處於未來的朴信惠，朴信惠得知全鍾瑞是20年前同樣生活在自己家中的人後，兩人變成好友，同時全鍾瑞知道朴信惠的父親在20年前因意外離世，一心想幫她救回父親，而當全鍾瑞從朴信惠口中得知自己的未來後，決定要奮力一搏，改寫自己的命運。

朴信惠救回爸爸後，引發一連串殺身之禍。（Netflix提供）

朴信惠全鍾瑞改寫過去 命運起極大轉變

《The Call：超時空通話》上架後，都得到不少影迷大讚，雖然題材又是類似於《隔世追兇》、《解碼追兇》、《隔世救未來》等情節，不過今次整套戲的氣氛由頭到尾都營造出緊張、緊湊，令人好想一直睇落去的感覺。原先全鍾瑞一個電話希望搵人求救，誤打誤撞打了給20年的後的朴信惠，她聲稱遭繼母虐待，在朴信惠的幫忙下成功解困，而朴信惠的爸爸亦起死回生，一家人過着幸福的生活，但最終卻因為這樣一個小小的改變，令到朴信惠的人生出現多次大逆轉，更是她無法挽回，更甚是會失去性命！

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金鍾瑞果然是新人王，前年跟影帝劉亞仁合拍在康城影展得獎的電影《燒失樂園》，其實《The Call：超時空通話》只是她第二套作品，扮演連環殺人魔的她，簡單一句說話、一個眼神已經能出一種陰森可怕的感覺。（Netflix提供）

兩個結局觀眾自選

當朴信惠天天過着開心的生活後，忽略了長年被虐而患有精神病的全鍾瑞，而事實上全鍾瑞解困是因為她殺死了繼母李伊，朴信惠得知她後來變成了連環殺人魔後，一開始決定逃避唔聽電話，但就因為逃避，令到身邊的人繼續陸續受害。而當中究竟朴信惠要如何逃離距離自己20多年前的殺人魔的追擊呢？

另外，《The Call：超時空通話》的特別之處在於，觀眾可以想成有兩個開放式結局去選擇，因為在2個結局中，殺人魔全鍾瑞有截然不同的結尾，第二個結局又似乎會有續集，而你又會想揀哪一個作為《The Call：超時空通話》的收尾呢？