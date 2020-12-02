超時空通話｜全鍾瑞出道作被讚已達影后級　大尺度床戲嚇親劉亞仁

Netflix韓國電影《The Call：超時空通話》由凍齡女神金成鈴、演技派新人全鐘瑞、朴信惠、李伊等人主演，講述由一個電話將處於兩個時空的女士串聯一起，一個位於7、80年代，另一位則處於現代，兩人將會一同改變未來，但卻引起「祖父悖論」惹來殺身之禍。

全鍾瑞在《The Call：超時空通話》中扮演殺人犯。（電影劇照）

當中扮演殺人犯的全鍾瑞其實在2018年才出道，首套電影已經是大導演李滄東的作品《燒失樂園》（Burning），她更孖住影帝劉亞仁、Steven Yeun合作，獲得第55屆大鐘獎最佳電影，更有提名多個最佳新演員及最佳女配角獎項。

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全鍾瑞在戲中曾半裸跳舞。（電影劇照）

全鍾瑞以1：1000贏角色 半裸跳舞極感性

《燒失樂園》曾舉辦過大規模海選，有超過千人報名參加，而全鍾瑞以1：1000的姿態贏走惠美一角，她在《燒失樂園》中表現過人，當中一幕她先是吸了一口大麻，再脫去上衣，猶如旁若無人地在夕陽下跳舞，感性的她，跳跳下卻喊了起來，但卻一點都不突兀，反而為觀眾留下深刻印象。

事實上惠美是一個在尋找生活意義的女人，一個對未來迷茫不知所措的女人，雖然外表看起來活潑開朗，不過內心是充滿壓抑和寂寞。

全鍾瑞跟劉亞仁有極大尺度的床戲。（電影劇照）

全鍾瑞跟劉亞仁有極大尺度床戲

全鍾瑞另一場令人印象深刻的戲，正是跟劉亞仁有極大尺度的床戲，對於初出道的全鍾瑞首次拍攝已有半裸戲份及床戲的確不容易，當時問及劉亞仁在拍攝期間有否遇到困難時，他：「作為全鍾瑞大銀幕的出道作，她反而顯得更加勇敢，自己也經歷過新人時期，了解她的心情，所以在拍攝時都會想盡量幫她，所以艱難地拍攝了床戲。」而戲中，劉亞仁都有不少露股戲、更有幕對着惠美的照片自慰，同樣是突破。

而全鍾瑞表示：「因為跟劉亞仁一同拍攝，所以覺得床戲並不是很難，拍攝現場氣氛令她很舒服，亦都幫了她很多。」

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