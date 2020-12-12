【緝魂】張震、張鈞甯接受魔鬼訓練顛覆形象　海報暗藏謎團勁吊癮

今日，犯罪懸疑電影《緝魂》發佈張震、張鈞甯人物線索海報及幕後特輯，海報中隱藏各種線索，抽絲剝繭亦難斷案；幕後特輯展示二人為拍攝電影所進行的一系列準備：瘦身、體能訓練等，張震暴瘦12公斤，張鈞甯瘋狂打拳苦練「一拳KO」技能。

該片由《紅衣小女孩》程偉豪執導，講述檢察官梁文超（張震 飾）與妻子刑警阿爆（張鈞甯 飾）在調查一宗富豪離奇被殺案的過程中，逐漸發現了背後隱藏的驚人秘密。

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本次發佈的幕後特輯展現出主創團隊為電影拍攝所作出的諸多努力。為飾演片中患有癌症的檢察官梁文超，張震通過三個月的「魔鬼訓練」瘦身12公斤，令程偉豪導演敬佩不已。不僅如此，導演表示：「因為張震飾演角色是一個癌末病人，但檢察官這個職業會讓他去注意外在形象的俐落、好整理，所以張震主動剃光頭演繹。」

而張鈞甯也為影片顛覆以往長髮女神形象，在導演程偉豪「剪刀手」的幫助下成功變身片中超短髮颯爽女警，並進行了專業武術訓練，只為在鏡頭中擁有「一拳KO疑犯」的力量感。

此外，程偉豪導演開拍前帶領全體主創到地檢署、警局等地實地考察，深入瞭解檢察官和刑警的工作細節及辦公環境，力求在電影中呈現角色更自然的工作狀態，打造更真實的犯罪懸疑氛圍。張震評價程偉豪導演的工作態度「固執，但固執才能拍出令人意想不到的作品」，張鈞甯則表示導演「很開放，會跟演員一同進行創作」。精益求精的幕後班底和演員陣容，讓《緝魂》備受期待。

在劇照及海報中張鈞甯身處玻璃後方的設計引發網友猜想：「觀眾所見的她並非『真實』，這個角色是否有所隱藏？」也有不少觀眾表示，在海報上挖掘線索雖過癮，但更期盼進影院探尋真相（《緝魂》劇照）

在與特輯一同釋出的人物線索海報中，張震抱臂站立，透出正氣凜然的檢察官氣質；張鈞甯則面色凝重，望向涉案嫌疑人關係圖。而圖上顯示案件被害人與另四位角色均有牽連，與貼滿資訊的線索牆相呼應，預示著案件錯綜複雜。灰濛濛的質感、模糊的線條和兩個角色面部半明半暗的光影設計，似乎也暗示真相並不明晰，正等待觀眾探尋。

除此之外，海報裡張鈞甯身處玻璃後方的設計引發網友猜想：「觀眾所見的她並非『真實』，這個角色是否有所隱藏？」也有不少觀眾表示，在海報上挖掘線索雖過癮，但更期盼進影院探尋真相。《緝魂》是程偉豪導演的犯罪懸疑新作，吸引了張震、張鈞甯、孫安可、李銘順、張柏嘉等實力演員的強強聯手加盟：「很想看看這套陣容會擦出怎樣的火花，帶來多少精彩的故事。」

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