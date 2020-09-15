張鈞甯大曬度假照年屆60媽媽成焦點　網民：有其母必有其女！

台灣女星張鈞甯因為擁有一張童顏臉蛋，再加上身上散發着脫俗氣質而有「第一氣質女神」之稱，即使已經38歲都依然美貌冠絕演藝界。日前她在微博分享與媽媽去跑步、行山、游水和食飯時的約會照片，網民紛紛將焦點放在張鈞甯媽媽身上，大讚她保養得宜猶如凍齡美魔女，讚歎張鈞甯一家的基因實在太強大。

張鈞甯因為擁有一張童顏臉蛋，再加上身上散發着脫俗氣質而有「第一氣質女神」之稱。（微博：@張鈞甯）

張鈞甯的媽媽雖然已經年過60，不過亦經常跟着女兒周圍去，可見兩母女感情相當好。張鈞甯把握着夏天的尾巴帶媽媽來個小型度假之旅，並發文寫道：「趁感受到秋意之前，帶媽媽走走，跑步、爬山、游泳、小酌，照舊一樣都少不了。」她亦一口氣上載多張合照，只見張鈞甯媽媽的皮膚雪白緊緻，臉上未有太多皺紋，而且身形瘦削沒有贅肉，一看就知她保養得宜，難以看出她已年屆60。

張鈞甯的媽媽原來已經年過60！（微博：@張鈞甯）

網民留言大讚張媽媽超有氣質，十足凍齡美魔女。（微博：@張鈞甯）

網民紛紛留言大讚張媽媽超有氣質，十足凍齡美魔女：「媽媽真的好年輕」、「好像一對美美的姊妹花」、「媽媽很美，難怪鈞甯這麼好看！」，果然是有其母必有其女。

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