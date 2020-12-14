《變形金剛》男星沙拉保夫遭前女友控告虐待：他靠化妝隱瞞性病

《變形金剛》（Transformers）電影系列男主角沙拉保夫（Shia LaBeouf），近日遭歌手前女友FKA twigs入稟控告虐待及家暴，女方指二人交往期間，男方多次對她作出精神上、身體上及性方面的虐待，令她飽受情緒困擾，當中最令網民驚訝的指控為沙拉保夫刻意隱瞞患有性病，令FKA twigs無辜受感染，不過沙拉保夫回應時就指大部分指控失實，並將責任歸咎於自身酗酒問題及創傷後壓力症（Post-Traumatic Stress Disorder，PTSD）。

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沙拉保夫與FKA twigs交往時愛得高調。（視覺中國）

現年34歲的沙拉保夫，於2018年開始跟比他年輕兩歲的FKA twigs交往，二人不時公開放閃，就算戀情維持不到一年，外間都不察覺二人有異樣。但日前FKA twigs公開宣布入稟控告沙拉保夫，指交往期間多次被對方虐待，當中最嚴重的是沙拉保夫明知身患性病仍跟她有親密關係，後來FKA twigs發現自己染病，方知另一半靠化妝來掩飾病情。

沙拉保夫與美瑾霍絲十幾年前憑《變形金剛》走紅。（劇照）

FKA twigs在指控中列出多項遭虐待的詳情，包括男方強迫她裸睡，曾在睡夢中令她窒息；每日要多次向他表露愛意，不允許她跟男侍應生對話及有眼神接觸；男方在睡床上放著有子彈的手槍，有次FKA twigs進入睡房時，男方以為她是入侵者而開槍；駕車時男方發難要FKA twigs說愛她，否則威脅要撞車。此外，沙拉保夫亦迫令FKA twigs跟經理人及工作團隊疏遠，令其新唱片及演唱會計劃延期。

沙拉保夫幾年前開始變得行為怪異，最經典要數在柏林影展的紅地氈上笠住寫有「我不再出名」的紙袋。（Getty Images）

FKA twigs指沙拉保夫為了更投入電影《The Tax Collector》中的殺手角色，而在洛杉磯街頭向流浪狗開槍，令她大感震驚及害怕。（劇照）

到2019年春天，FKA twigs決定跟沙拉保夫分手，對方當住家傭面前暴力地抓住她、向她尖叫並將她反鎖在房間內，最後二人於去年5月正式分手。FKA twigs表示今次公開沙拉保夫的暴行，是為了鼓勵更多家暴及虐待受害人勇敢站出來，又指像她這樣的名人都經歷過這種遭遇，她曾因害怕影響事業而不敢公開這件事，又認為就算公開亦沒有人相信她，因為她身為有色人種女性，力量比其他人更薄弱。

FKA twigs與現任男友、樂隊1975主音Matthew Healy相當恩愛。（IG圖片）

事件公開後，FKA twigs得到大量支持聲音，當中包括另一著名女歌手Sia，她在社交網站爆料指沙拉保夫曾令她變「小三」，痛罵對方是個「病態的騙子」，支持FKA twigs站出來發聲。而沙拉保夫就發聲明回應指FKA twigs大部分指控不實，但不會作出辯解，又指一直受酗酒問題及創傷後壓力症所影響，在不清醒的狀態下傷害他人。