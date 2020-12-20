「黑豹」奪紐約影評人協會獎　《藍調天后》演出成奧斯卡影帝大熱

1935年成立的紐約影評人協會，是歷史最悠久的影評人協會，更是奧斯卡獎的重要指標之一。日前紐約影評人協會公布得獎名單，已故美國男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑Netflix電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods）奪得最佳男配角獎。

除此之外，查特域克保斯曼的遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）早前在Netflix上架，網民除了激讚他的演出外，還認為他理應獲奧斯卡最佳男主角提名，並深信他很大機會奪得影帝寶座。

已故美國男星查特域克保斯曼憑Netflix電影《誓血五人組》奪得最佳男配角獎。。（《誓血五人組》劇照）

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每年1月上旬舉行的紐約影評人協會獎，今年則首次改在12月底舉行。最終由美國女導演Kelly Reichardt執導的《First Cow》獲得最佳電影，至於最佳男、女主角則分別由《誓血5人組》Delroy Lindo及《從不，很少，有時，總是》（Never Rarely Sometimes Always）Sidney Flanigan所奪得。至於有份演出《誓血五人組》的已故美國男星「黑豹」查特域克保斯曼，就獲得最佳男配角獎。

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除此之外，查特域克保斯曼的遺作《藍調天后》早前在Netflix上架，電影發生在1927年，人稱「藍調之母」的樂界先驅和其樂團成員在芝加哥的錄音室聚首一堂。豈料，由維奧拉戴維斯飾演的「藍調之母」Ma Rainey與其白人經理及音樂監製在音樂上出現分歧而發生爭執，而一切讓飾演其男朋友Levee的查特域克保斯曼看在眼內。他決心自立門戶，建造屬於自己的音樂。

查特域克保斯曼另一部Netflix電影讓他成為奧斯卡影帝大熱。（《藍調天后》劇照）

電影在著名評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）獲得99%新鮮度，電影的平均分更高達8.2分（滿分：10分）。許多網民大讚查特域克保斯曼及維奧拉戴維斯兩位主角的演出，特別是前者，有網民坦言他「演活了Levee」，並認為《藍調天后》是他最出色的作品。至於最多網民的留言就是認為查特域克保斯曼理應獲奧斯卡最佳男主角提名，甚至不少影迷深信他將會獲得奧斯卡影帝寶座，如今網絡對《藍調天后》的評價接近清一色的好評。