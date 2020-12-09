Netflix斥15億請羅素兄弟美隊再合作　拍全新間諜片仲有男神加盟

羅素兄弟（Russo Brothers）將會再跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）攜手合作Netflix新系列電影《The Gray Man》，今次更會加入同樣是男神級別的賴恩高斯寧（Ryan Gosling），而《The Gray Man》將會是該系列中打響頭炮的首部電影。

羅素兄弟又同基斯伊雲斯合作。（劇照）

《The Gray Man》改編自Mark Greaney在2009年發行的小說，講到主角「Gray Man」是位刺客名叫Court Gentry，將會秘密跟隨一位前中央情報局特工，該角色由賴恩高斯寧演出，將會被由基斯伊雲斯所飾演的前中央情報局特工Lloyd Hansen，在全球展開追捕。

基斯伊雲斯將會飾演前中央情報局特工。（Getty Images）

據了解，電影預算為2億美元（約15億5600萬港元），更是至今為止Netflix最昂貴的投資項目，由於《The Gray Man》系列中一共有10部小說，羅素兄弟對此必定有極宏偉的計劃，此後將會推出該系到的多套電影，首部電影將於2021年1月在洛杉磯開機拍攝，Joe Russo笑言：「這個故事將會把角色帶到世界各地不同的地方，這是一部大型的全球間諜驚悚片，電影將會在許多不同的地方上映，我們亦會在各地進行拍攝，我們擁有一支不可思議的團隊，並且Netflix一直非常支持，目前的狀況並未影響我們的外景拍攝。」

兩大男神基斯伊雲斯將會跟賴恩高斯寧合拍《The Gray Man》。（Getty Images）

《The Gray Man》是部間諜電影，影迷將可以看到基斯伊雲斯扮演跟「美國隊長」相反角色，將會很有趣，因為他在MCU中表現相當出色，更是大眾非常喜愛的角色，今次將會帶他走出舒適區，帶給觀眾全新的感覺。官方目前尚未公布《The Gray Man》的上映日期。

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