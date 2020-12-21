【新冠肺炎】蘇菲特納怒罵自私鬼唔防疫　：我生B都戴住口罩！

全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，雖然各國努力研發疫苗，並繼續加強防疫措施，可惜部份人視若無物，未遵守相關措施，讓《權力遊戲》英國女星蘇菲特納（Sophie Turner）都忍不住在其社交平台直斥這班「自私精」。

《權力遊戲》英國女星蘇菲特納早前在Instagram斥至今不戴口罩的人是讓美國新冠肺炎疫情加速的兇手。（IMDb 圖片）

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擁有超過1,500萬Instagram粉絲的蘇菲特納，她在美國時間上周三（16日）在Instagram上傳一條短片，指美國的新冠肺炎疫情急速惡化是因為尚有一群「自私精」至今仍拒絕戴口罩，直斥他們：「如果我生小孩的時候都可以戴口罩，你在沃爾瑪時都可以戴口罩。這是重要的訊息。」

蘇菲特納與丈夫Joe Jonas在新冠肺炎爆發初期，就一直不斷提醒美國人，一定要戴上口罩。皆因除了可以自我保護外，也不妨害他人的健康安全。當時「黃蜂女」Evangeline Lilly曾公開唱反調，指這個疾病只不過是「呼吸道流感」，更指出「自由比生命更重要」。之後蘇菲特納立即出片暗諷：「留在家吧！別再當白癡了！即使你認為所謂的『你的自由比健康更重要』，但我才不在乎你他X的自由！你沒有防疫意識四周走，可能會感染其他人，所以請留在家裡吧！」