韓片《聖殤》導演金基德感染新冠肺炎併發症逝世　終年59歲

今日 (11/12)有外媒消息指，韓國金基德因感染新冠肺炎引發併發症，在拉脫維亞病逝，終年59歲。及後韓國官方亦確認死訊。 導演金基德是唯一一位囊括世界三大國際電影節榮譽的韓國導演，包括康城「一種關注」大奬、威尼斯最佳影片金獅獎和柏林最佳導演銀熊獎。

金基德於2012年憑《聖殤》奪得「第69屆威尼斯電影節」金獅獎。

11日，一名俄羅斯的知情人士講到，60歲的導演金基德在拉脫維亞因感染新冠肺炎病逝，拉脫維亞政府第一時間查詢相關事件是否真確，確認後再通知韓國外交部。據知，金基德在上個月20日去到拉脫維亞，他在拉脫維亞的電影製片人幫助下入住當地的住所，最近因感染新冠肺炎而住院，但就在入院2天日死亡。

而韓國外交部代表接受傳媒查詢時說：「當地時間11日凌晨，一名韓國國民（金基德）在接受新冠肺炎治療時死亡」、「駐拉脫維亞大使館在接到韓國國民死亡的消息後，通過當地醫院確認了相關經過」、「正與其遺屬接觸，亦正聯絡當地部門處理相關事項，對葬禮作出支援」。

韓國著名導演金基德曾涉及打女星及逼拍床戲，而接受警方調查。（網上圖片）

根據韓媒sports chosun報導，Vitaly Mansky導演跟金基德失去聯絡後，去到當地醫院找尋，才發現金基德因病離逝。出生貧窮家庭的金基德，只有初中學歷。15歲起就在工廠工作，曾經夢想成為聖職人員，但沒有完成相關學業，因此作為電影導演拍了《慾海慈航》和《阿門》、《聖殤》藉此圓夢。

《聖殤》在第69屆威尼斯電影節上榮獲最佳影片金獅獎。（劇照）

曾涉及「#MeToo」事件

其中《聖殤》（2012年）在第69屆威尼斯電影節上榮獲最佳影片金獅獎，是首部同時獲得威尼斯、康城及柏林世界三大電影節獎項的韓國電影。更令人驚訝是其作品只花了1億多韓圜及10天時間拍攝，被視為韓國之光。但早前爆出南韓「#MeToo」運動中，多位女演員踢爆曾受到施暴及性騷擾，當中導演金基德同樣被指控。