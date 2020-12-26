《風再起時》翁子光期望下年上畫　「想觀眾感受當中香港情懷」

由翁子光執導，梁朝偉、郭富城主演的電影《風再起時》，籌備幾年原定可於2020年上畫，但受到疫情影響一再改期。日前翁子光出席由他監製的新片《正義迴廊》探班活動，就為影迷帶來好消息︰「希望可以在來年上半年同大家見面。」

《風再起時》導演翁子光，期望電影可於下年中上畫。「我都期待觀眾的觀看感。」（葉志明 攝）

由梁朝偉、郭富城主演的電影《風再起時》，以60年代四大探長事跡為藍本，拍出一部富香港情懷的電影。問到導演翁子光電影後期進度如何，他表示一切順利。「後期已經完成，片長約兩個多小時，內地審查都過了八、九成，因為內地有分內容審查和技術審查，希望可以在來年上半年同大家見面。」受到疫情影響，很多戲都未能如期上畫，被迫囤積下來，這亦影響來年的排片。「我們都想找到一個適合的檔期上映。」

以60年代四大探長故事為藍本的《風再起時》，圍繞兩大探長磊樂（郭富城飾）與南江（梁朝偉飾）的事跡，由拍住上的好兄弟因心病出現分歧，一夜間變成敵對。而兩位影帝更是首次同框，大有火花（《風再起時》劇照）

翁子光︰「是合拍，但百分百香港故事」

影迷對電影非常期待，身為導演同樣期待觀眾的反應。「我都好想快點讓觀眾看到，因為這是部頗有情懷的電影，雖然是一部警匪片，但絕不是傳統追求官能刺激那種，反而會講多一點怎樣看香港這個地方，以及香港人的心態。它是合拍片，但又是百分百香港故事，充滿年代感，是一部幾特別的電影。」

+ 3 + 3 + 3

《正義迴廊》借林海峰聲音牽引故事

至於今次監製的《正義迴廊》，雖然改編自一宗轟動全港的「逆子弒親案」，但這其實是一部法庭片。「當日有些奇案迷向我推薦這個故事，他們好有心，會去到法庭聽審，又做很多資料搜集，但我已過《踏血尋梅》，不想再拍一部奇案血腥電影，於是轉個位置做監製，希望鼓勵更多新導演。」

電影選角比較新鮮，其中找來幽默見稱的林海峰演律師已相當破格。「相信很多人都沒想到找他演律師角色，戲中這位律師好有表演慾，而林海峰本人亦很有力量，能夠凝聚到觀眾的注意力，加上他多年來在電台工作經驗，講對白好好聽。我跟他圍讀完一次後，覺得他講得太好聽，返去我再重新執過一次對白，想好好利用他那把聲線帶出故事。」至於幽默感，翁子光絕不擔心會有違和。「如果你有留意律師講說話，有時說話間都帶點諷刺，或者會好些生動的比喻，我就是利用林海峰這部分，去表現出一種睿智，我又在他的對白加上甚麼是公義？甚麼是正義的命題，令角色更具深度。」

在新戲《正義迴廊》，林海峰與組合朱凌凌成員楊偉倫合作最多，分別飾演辯護律師及殺人犯。（葉志明 攝）

《正義迴廊》改編「逆子弒親案」 林海峰首演律師︰好大壓力

選角另一有趣是當中有不少舞台劇演員，如主角蘇玉華，飾演殺人犯及其好友的楊偉倫和麥沛東，還有朱柏謙、楊詩敏（蝦頭）等，一眾演技派在戲中大鬥演技，展開一幕幕法庭辯論。「感覺就似演藝學院同學會聚會，其實自上次起用白只後，我對舞台劇演員好有信心，他們懂得怎樣在電影自處，觀眾亦開始接受他們，因為好些觀眾真的想入場看演技，能夠有些具功底有長時間訓練的演員演出是好事，他們的表現會令觀眾覺得演戲原來可以這樣。」

翁子光高興舞台劇演員成功打入電影市場。「證明很多觀眾都想入場看演技。」（葉志明 攝）

楊偉倫（左）和麥沛東（右）為角色，完全放棄形象，尤其阿東演出時要化爛嘴妝，又要不停「加油」︰「劇組想我看起來油𣲷𣲷。」（葉志明 攝）

問到兩位舞台劇演員楊偉倫和麥沛東，二人分別飾演案中的殺人犯及其朋友幫兇，二人都有細讀劇組準備好的資料。楊偉倫演的角色，當時都有真人圖片可依，唯獨麥沛東演的智障朋友就從來冇真人相，最多都是望到對眼，所以有很大創作空間。麥沛東︰「現在嘴角的甩皮都是劇組刻意加上去，是化妝來的。臉上又會加油，令我看起來油𣲷𣲷，好似有陣味一樣。」楊偉倫笑言觀眾看畢，會認定當事人的真樣就是這個樣子。

由舞台劇轉到電影，楊偉倫坦言起初極不習慣，「首先演技和動作的大小很不同，起初Roll機見到好多部鏡頭和燈，都會無意間只留意這些機器，拍了好一陣子才適應。」至於麥沛東是2014年演藝畢業生，還算是新人，多謝戲中眾人支持。「阿倫本身都似是我哥哥，都好照顧我，還有蝦頭、阿蘇這些前輩，開拍前都不介意對戲和試戲，唔啱試到啱，畀好多空間大家。」