李香琴逝世︱從影半世紀拍近450部片　一年產量高達58套戲

有「一代奸妃」之稱的資深演員李香琴今日（4日）因病離世，享年88歲。琴姐於上世紀50年代中投身電影業，經歷了上世紀五、六十年代粵語片最輝煌的時候，雖然多年來以演奸角及配角為主，但琴姐的產量媲美一眾頂級女星，最高峰一年拍足58部片！

李香琴當年獲關德興引薦參演電影處女作《黃飛鴻大鬧花燈》，飾演婢女菊香。（電影截圖）

演粵劇出身的琴姐，1956年由關德興引薦演出第一部電影《黃飛鴻大鬧花燈》，飾演婢女菊香，片酬為300港元。之琴姐在影圈人氣越來越高，片約一部接一部，由起初一年十幾部，到踏入60年代急升到一年四十幾五十部，巔峰為1961年，足足有58部參演電影面世，一星期不止一部作品上映，相當誇張。

李香琴從影逾半世紀，拍過近450部電影。（劇照）

不過踏入60年代中，琴姐的電影產量開始急速下降，但都維持每年有幾部作品，到80年代，年紀漸長令戲路變窄，產量就更加少，雖然大部分時間都是飾演媽媽、奶奶等角色，但琴姐絕無欺場，在《家有囍事》中飾演呆頭呆腦的常老太大放笑料，令觀眾留下深刻印象。

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《家有囍事》監製的黃百鳴表示，跟琴姐由新藝城《八星報喜》開始合作，往後每部賀歲片都會想到找琴姐演出，包括《家有囍事》、《花田囍事2010》、《最強囍事》，以及琴姐的最後一部電影2012年版《八星報喜》。