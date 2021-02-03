《人潮洶湧》劉德華都玩靈魂交換？冷血殺手變茄呢啡　孖萬茜談情

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-02-03 09:30

由劉德華監製，饒曉志執導，劉德華、肖央、萬茜領銜主演的電影《人潮洶湧》將於2021年大年初一（2月12日）於內地上映。《人潮洶湧》作為內地春節檔唯一一部圍繞「普通人」展開的熱血勵志電影，今日發佈劇情預告和全陣容海報，首次交代電影故事線和片中角色身份。 失憶殺手開始學著做好一名普通的群演、落魄茄呢啡笨手笨腳地和黑幫斡旋。但騙局終有露出馬腳的時候，當鬧劇被揭發，他們又將如何收場？

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實力集結「人潮洶湧」

在剛發佈的劇情預告中，可謂群星助陣加盟，劉德華和肖央的角色身份也正式被解鎖。從曝光的鏡頭來看，劉德華所飾演的周全本是一個雨夜行刺的殺手，因為澡堂的一場意外，和肖央所飾演的茄呢啡互換了身份，由此開啟這場交換人生的鬧劇。而在他們對調的差錯人生中，卻遇到了各自對的人。在預告中，萬茜所飾演的李想借著酒勁對周全說「你這樣蠻好的」，讓人不禁好奇二人在片中的感情走向。

萬茜所飾演的李想借著酒勁對周全說「你這樣蠻好的」，讓人不禁好奇二人在片中的感情走向（《人潮洶湧》官方宣傳海報）

郭京飛和雷佳音的正式亮相更是令人驚喜。雖然只是包租公和戲中戲製片的客串角色，但根據之前曝出的一段花絮來看，郭京飛和萬茜在片場用方言吵架的畫面笑料十足。

在這次的全陣容海報中，郭帆和路陽兩個名字大家也許有些陌生，但他們導演的作品《流浪地球》《繡春刀》卻都是曾經的「大熱門」。不過對於這次出演，郭帆導演卻是在採訪的時候「大吐苦水」：「拍我的戲份那天，我提前到了，曉志讓我在現場先把群演排一排。我就在那兒幹起了現場導演的活兒，還把機位調度給想了一遍。」不過對於好兄弟的電影，郭帆導演依然是給了百分百的信任，現場更是號召大家多多去支持《人潮洶湧》。

笑點燃點淚點齊飛 「人潮洶湧」的背後是無名之輩的付出

今日發佈的劇情預告可謂有笑有淚、有情有義，也呈現出了電影的情感縮影。一場互換人生的鬧劇引申出「努力過好自己的人生」、「努力找回自己的熱血」「努力珍惜身邊的他」三重主旨，完成了對個體自我價值的探索。

《人潮洶湧》的背後是無名之輩的付出（微博＠人潮洶湧）

對於為什麼在現在這樣一個時間點上映這樣一部電影，導演給出了他的答案：

其實人潮洶湧就是很多很多的無名之輩，會聚在一起洶湧地往前翻滾。我們第一站路演就是在武漢，那天我們在武漢歡樂穀裡真的見到了人潮洶湧的景象。人潮洶湧也是我對疫情之後的祝福，希望我們能儘快回到人潮洶湧的世界裡。 導演饒曉志

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