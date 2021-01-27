《拆彈專家2》《神奇女俠1984》欠激情？細數2020年8部最失望電影

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-01-27 23:29

後悔了！2020年不該看這八部電影。為了它們，影迷們滿心期待地走進影院或打開文件，兩個小時後，卻只收穫滿心的懊惱：我為什麼要浪費票錢和時間？ 它們可能不是單純的爛片（所以《月半愛麗絲》﹑《陰陽師：晴雅集》﹑《赤狐書生》等都無法進入這份片單），但確實讓很多影迷大跌眼鏡、大失所望、大呼上當！

在本就艱難的2020年，它們帶來的「失望」格外刺眼。相信每個人的「失望片單」都不盡相同，很多吐槽也是「愛之深，責之切」。除了這八部電影，還有哪些「神片」在2020年致鬱了你呢？

《天能》上映前被視疫情期間票房靈藥、以為《花木蘭》能超越動畫版…期望越大失望越大！按圖即睇八部最令影迷失望電影▼

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2020年8部最令人失望電影： 1. 《天能》 2. 《花木蘭》 3. 《金剛川》 4. 《拆彈專家2》 5. 《神奇女俠1984》 6. 《新異變人》 7. 《囧媽》 8. 《屍殺半島》

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