《拆彈專家2》《神奇女俠1984》欠激情？細數2020年8部最失望電影

撰文：時光網
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後悔了！2020年不該看這八部電影。為了它們，影迷們滿心期待地走進影院或打開文件，兩個小時後，卻只收穫滿心的懊惱：我為什麼要浪費票錢和時間？
它們可能不是單純的爛片（所以《月半愛麗絲》﹑《陰陽師：晴雅集》﹑《赤狐書生》等都無法進入這份片單），但確實讓很多影迷大跌眼鏡、大失所望、大呼上當！
在本就艱難的2020年，它們帶來的「失望」格外刺眼。相信每個人的「失望片單」都不盡相同，很多吐槽也是「愛之深，責之切」。除了這八部電影，還有哪些「神片」在2020年致鬱了你呢？
《天能》上映前被視疫情期間票房靈藥、以為《花木蘭》能超越動畫版…期望越大失望越大！按圖即睇八部最令影迷失望電影▼
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2020年8部最令人失望電影：
1. 《天能》
2. 《花木蘭》
3. 《金剛川》
4. 《拆彈專家2》
5. 《神奇女俠1984》
6. 《新異變人》
7. 《囧媽》
8. 《屍殺半島》
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