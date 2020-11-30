【熱血合唱團】劉德華冒雨攔截吳岱融險被車撞　大爆拍濕身戲法寶

由關信輝導演執導；劉德華（華仔）監製及主演的青春電影《熱血合唱團》（Find Your Voice）終在上周四上映。戲中華仔除了首度挑戰音樂老師兼指揮角色外，還險些在一場冒雨擋車戲中，被吳岱融開的私家車撞到，過程驚險萬分。

之後華仔又在冷風中，親身上陣拍攝淋雨戲。全身濕透滴水的他亦毫無怨言，事後他更向在旁觀察的新力軍演員大爆拍濕身戲的秘訣。

劉德華親身上陣拍攝淋雨戲，事後他更向在旁觀察的新力軍演員大爆拍濕身戲的秘訣。（官方圖片）

《熱血合唱團》其中一幕講述音樂老師嚴Sir，冒雨哀求飾演羅校監的吳岱融，讓他帶領的合唱團參加比賽。為營造傾盤大雨的場面，工作人員出動多條水喉在高處及地面噴水。當吳岱融準備開車時，華仔衝出去打開雙手以身體擋車，雖然事前兩人與導演已多番研究，但大雨令視線受阻，華仔險被吳岱融撞到，過程驚險萬分。

事後吳岱融表示：「不清楚架車的馬力，不敢踩得太深油門，剛剛只是踩了少少（油門），幸好最後安然無恙。」

華仔險被吳岱融撞到，過程驚險萬分。（影片擷圖）

雖然華仔需要不停在冷風下冒雨拍攝擋車戲，但他淋到全身濕透亦在所不計。不過拍到最後一個鏡頭時，現場的水量卻突然不受控制，變得極度大雨，這也殺華仔一個措手不及，事後急急飲薑茶及圍住暖爐取暖。

其實在拍攝這幕時，除了華仔本人在場外，還有王智騫（Martin）、吳卓衡（Keefe）、林愷鈴（Ashley）、姚學智（Jeff）、伍詠詩、王嘉慧（Siro）等6位新力軍演員，他們在旁一直偷師，當中伍詠詩更笑言想幫「嚴Sir」抹身。

華仔需要在冷風及大雨的情況下不停拍攝擋車戲，唯他淋到全身濕透亦在所不計。（官方圖片）

之後華仔及後乘機跟他們分享拍濕身戲的秘訣，原來法寶就是潛水衣：「記得要穿潛水衣打底，潛水衣濕水後會貼住個身，利用體溫將水變成溫暖，之後乖乖地坐低就不會冷。」華仔又透露原本該場戲，學生要一齊淋雨：「不過想一想，又沒有理由要學生陪我淋，所以就取消了。」可見華仔真的非常體貼及照顧後輩。

華仔事後乘機跟6位新力軍演員分享拍濕身戲的秘訣。（影片擷圖）