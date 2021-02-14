專訪│特技化妝師陳嘉偉撐港片可不計成本：有時間又啱傾我都會做

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-02-14 12:00

特技化妝師陳嘉偉Gary 小時候因一套日漫，隻身走到美國學特技化妝，他說：「細個睇咗套日本《Gimmick特技化妝》，你知日本漫畫幾熱血啦，熱血到我即刻報名去美國學特技化妝...阿爺同老豆（著名化妝師陳文輝、陳志達）反而唔想我重蹈佢哋覆轍，佢哋覺得一對手做到啲乜?佢想我做生意，當時有少少反叛心態，『你哋覺得我唔得呀?我就得俾你睇』」結果Gary 學成歸來，成為了特技化妝師。

少年不理家人反對，追夢成功，故事寫到這裏，最動人，最熱血，但特技化妝師陳嘉偉Gary 說：「如果我只靠特技化妝為生，我應該食咗屎，可能一早死咗!」

所以他入行後，很快涉獵其他工作「一年有幾多套香港電影?又有幾多套需要特技化妝?所以我一定要諗，我唔想用腦，但冇得唔用。」追夢難，但更難的是生活。

訪問當日Gary 更即場示範化一個恐怖老人妝，前後用了大約四小時。(梁碧玲攝)

末日前創作Cult片

電影《糖街製片廠》原先打算在農曆新年上映，可惜，因為疫情，被迫延遲，而戲中多個恐怖造型，都是由特技化妝師陳嘉偉Gary設計及製作，除了化妝外，他更是這套電影投資者之一，化妝師為何突然做電影老闆?他說：「成班partner一齊諗,希望可以反傳統，原先係由攪鬼屋開始，跟住餐飲，之後就諗不如攪電影啦，就揾咗導演sunny lau，點解想拍呢?你睇呢個世界就嚟末日喎，萬一人類大滅亡，我哋呢套電影就流傳百世喇喎，至於係咪cult片，就等觀眾判斷喇。」聽落一頭霧水，但整件事很浪漫，難得香港還有想法天馬行空而又去實踐的人。

《糖街製片廠》原先有機會成為賀歲鬼片，可惜疫情，上映日期而推遲。

特技化妝香港電影需求不大

Gary很愛香港電影，訪問中不時引用港產片電影對白，更引用《黑社會》一段戲，形容對特技化妝這行的想法，他說：「《黑社會》入面我記得任達華對古天樂講過，『古惑仔唔用腦，一世都係古惑仔』，同樣，特技化妝師唔用腦，一世都係特技化妝師，不過我會連維持生活都做唔到，你諗下香港一年有幾套電影需要特技化妝?所以我好早已經諗定，特技化妝係我其中一樣工作。」

Gary 非常吹得水，做緊特技化妝，都可以同攝影師、記者講下食糖有乜壞處，很懂得控制氣氛，跟佢一齊工作應該會感到放鬆。(梁碧玲攝)

化妝師vs特技化妝師

又要夢想，又要食飯，可不當幫明星或新娘化妝?反正Gary外型亦非常不錯，他說：「我識化妝，但我唔會幫人化妝，因為我希望人哋一諗到特技化妝，就諗起我Gary Chan。(揾少好多喎?)無所謂啦,我藝術家嚟,哈哈....至於你話收入，化妝師水平我認為不錯嗰啲，收入真係高過特技化妝師，好多好多好多好多好多，因為我哋只不過係一個電影從業員，有工開嗰陣，收入OK嘅，但你比起做婚禮化妝師，收成一萬蚊一日喎。」

Gary當年去美國學特技化妝，不過家人未算太支持，亦因為反叛的心態，最後令他成功。(梁碧玲攝)

香港電影業基本上全面北移，Gary亦承認內地機會多，發展空間大，但他堅持基地一定要在香港，他說：「你叫我去邊到stay幾個月冇問題，但我基地一定要喺香港，因為老土咁講，香港是我家，我喺到長大囉，我所有好同唔好嘅回憶都係呢到，雖然香港電影budget唔多，但如果有港產片揾我，『無乜錢呀，但又想做啲幾好效果』只要我有時間又啱傾嘅，我都會做，那怕我蝕住做，都會做，因為港產片係香港嘅嘢，我只不過係呢個範疇，如果我都唔貢獻，我講乜嘢愛香港呢?」