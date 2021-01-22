《糖街製片廠》反傳統賀歲上驚慄喜劇　銅鑼灣建鬼屋觀眾親身體驗

電影
撰文：
最後更新日期：

賀歲鬼片《糖街製片廠》由劉翁執導，葛民輝、鄒凱光、黃溢濠、楊柳青、岑珈其、陳漢娜、蘇皓兒、邵音音等人主演，賀歲上鬼片簡直就是反傳統，戲中講到一眾演員被安排參演《鬼屋大逃殺》的恐怖片，但就揭開了一個陳年都市傳說的怪談秘密！

賀歲上鬼片簡直係反傳統！（《《糖街製片廠》電影劇照）

近日有經過銅鑼灣糖街的讀者或有機會睇到Cinema City旁邊似乎多了個十分特別的地方，更有讀者硬闖上樓，直衝「片場重地」！

其實有上過電梯的話，就會發現到除了有餐廳外，更會有個類似市集的地方，而再行入去就會發現有間糖街戲院、鬼屋、市集等等，該地會作為拍戲的場景外，更會在疫情緩和後對外開放，讓觀眾除了睇戲外，更可享有第一身的鬼屋體驗，亦可在市集中買到心水物品！

睇相都感到有點恐怖。（《糖街製片廠》電影劇照）

導演劉翁接受《香港01》訪問時提及：「今次拍攝非常濃縮地只用了約10日來進行拍攝，過程雖然好緊湊，但有工開大家都一樣開心。」劉翁同樣有講到《糖街製片廠》的故事主要圍繞在戲中戲《鬼屋大逃殺》的鬼屋中，拍攝前期首先就要搭好個間鬼屋廠景！

點擊睇更多場景相：

+5
+5
+5
+2
+2
+2
Lady Gaga巨鴿胸針似《飢餓遊戲》　官網笑稱：不見了一個胸針
朱古力獎門人16年｜華納落實開拍前傳　兩位男神入圍候選
《狂鼠列車》抄足《屍殺列車》劇情場景　內地網民踩︰編劇零心思
《四非》周柏豪化畸形巨瘤妝兼全裸　《色模》做廉價勞工扮女人
《寶貝智多星2》網民建議刪掉特朗普畫面　加拿大率先響應有前科
末日戰地｜新戲幫唔到「飛隼」　盤點5位超級英雄轉型之路
《WandaVision》開劇須知6件事　紅女巫最強師父首集已登場
《侍神令》陳偉霆「黑魔后」造型演反派　力瞪雙眼演技粉絲最愛
極品芝麻官｜網民嫌陳浩民演技浮誇　反問王晶︰搞點《倚天》未？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。