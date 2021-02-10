【奧斯卡2021】《少年的你》殺入最佳國際影片15強　外媒視為爆冷

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-10 14:10

受新冠肺炎疫情影響，《第93屆奧斯卡頒獎禮》延至美國時間今年4月25日晚上舉行，大會今日（10日）公布部分獎項的初步入圍名單，代表香港的《少年的你》成功入圍十五強，與台灣代表《陽光普照》及其他國家的作品競逐最後五強之位。

《少年的你》兩位主角周冬雨及易烊千璽的演出獲一致好評。（劇照）

《少年的你》在去年的《第39屆香港電影金像獎》上拿下8個獎成為大贏家，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角及最佳編劇等，電影的原著小說《少年的你，如此美麗》雖然被指抄襲，但無損電影的口碑，兩位主角周冬雨及易烊千璽的演出獲一致好評，而導演曾國祥的功力亦備受肯定。不過外國媒體就視《少年的你》為爆冷入圍，未知最後能否打入五強？

鍾孟宏執導的《陽光普照》在前年的金馬獎拿下最佳影片、最佳導演及最佳男主角五獎，上一次入圍奧斯卡最佳外語片初選的台灣電影為2012年魏德聖執導的《賽德克巴萊》。（劇照）

對上一次港片入圍奧斯卡要數2014年，王家衛執導、梁朝偉與章子怡主演的《一代宗師》，曾殺入「最佳外語片」最後九強，創下香港電影最佳成績，本來這部片被視為入圍五強的大熱，可惜最後落選令很多人大跌眼鏡。