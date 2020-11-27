金像獎最佳電影《少年的你》　代表香港爭奧斯卡最佳國際影片

由曾國祥導演、周冬雨和易烊千璽主演的電影《少年的你》，榮獲第39屆香港電影金像獎奪8個獎項，當中包括最佳電影﹑最佳導演﹑最佳編劇、最佳女主角、最佳新演員、最佳攝影、最佳服裝造型設計以及最佳原創電影歌曲等，成為今屆大贏家。

在《少年的你》中，曾國祥非常清晰的進行了多維度、多層面的表達，受害者、施害者、旁觀者、執法者、原生家庭、教育體制都有涉及。易烊千璽說：他講戲特別好，會把角色理解的全面又飽滿，引導演員進入情境。（《少年的你》官方宣傳海報）

《香港電影製片家協會》董事局推薦《少年的你》代表香港角逐「第93屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」，於2019年10月分至2020年12月分期間，在所有香港電影中挑選，當中由《少年的你》佔大多數票當選提名代表香港角逐最佳國際影片。

周冬雨憑《少年的你》榮獲金像獎影后。（《少年的你》劇照）

《少年的你》監製許月珍對於《少年的你》獲推選一事代表劇組表示：「今次《少年的你》獲得「香港電影製片家協會」青睞，推選代表香港角逐第93屆奧斯卡最佳國際影片提名，這是一種榮幸的福份，希望我們這股少年的青春與熱情，能夠與外地觀眾一起分享，同時希望來年香港電影憑著少年的衝勁及力量，創作更多好電影！」