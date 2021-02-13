《尋秦記》電影版首預告秘密流出　古天樂率原班人馬仲有驚喜角色

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-13 15:31

《尋秦記》電影版古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名和鄭雪兒主演， 2019年4月在貴州拍攝，並於同年7月完成拍攝。拍攝過程一直保密，造型亦未有公開過，不過近日在內地網站就流出《尋秦記》首預告影片，所有角色齊齊亮相，仲有劇集以外新角色登場，好想快啲有得睇。

《尋秦記》電影版於2019年正式開拍。（網上圖片）

《尋秦記》3位主角，在前年的影視博覽跟大家亮相。（梁碧玲 攝）

改編自黃易同名科幻古裝小說的劇集《尋秦記》，於2001年放映後大受歡迎，古天樂更因項少龍一角人氣急升。2019年，古天樂旗下的天下一製作公司落實開拍《尋秦記》電影版，消息叫人興奮，而且原班人馬的陣容更叫人萬眾期待。至於首預告影片，於昨晚（12/2）在內地網站流傳，從畫面看明顯是偷拍片段，看似從戲院或影視展時公開播出預告時被盜錄。

影片一來，先有林峯飾演的嬴政亮相。（影片截圖）

預告片長約17秒，畫面一來就是古天樂飾演的項少龍跟林峯飾演的嬴政講︰「你可唔可以放過我一家人？」但嬴政隨即回應︰「如今是你家鄉的人不放過寡人」然後一輪角色亮相畫面後，項少龍再講一句︰「萬一搞唔掂佢嘅，連佢都殺埋！」不過出現的畫面反而是嬴政揮劍剌向項少龍，似乎二人在19年前的恩怨，會帶到來電影版。

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《尋秦記》電影版，故事時間線，發生在劇集結局後19年，古天樂在兩年前的影視博覽，已提過故事大綱：「故事會發生在19年後（當年劇集擋映是2000年），秦王都已經統一六國，之後發生甚麼事大家都不知道，有很大創作空間。由於是穿越劇情，所以戲中有不少科幻元素。講19年後的事，最大好處是大家都不用化妝。」