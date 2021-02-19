《智齒》劉雅瑟被綁半裸躺垃圾堆　林家棟：套戲唔係血腥而係震撼

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-19 15:11

由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之、廖⼦妤及陳漢娜主演的電影《智齒》早前已知入圍第71屆柏林影展的「特別放映」（Berlinale Special）單元，《智齒》亦是今年唯⼀⼀套入圍該單元的華語電影。

由林家棟、劉雅瑟、李淳主演的《智齒》公開了最新預告。（《智齒》電影劇照）

《智齒》改編自內地知名犯罪⼼理⼩說作家雷⽶的同名⼩說，故事講述從學堂畢業的任凱（李淳 飾），因⼀宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟 飾）開始了拍檔的關係。不過因為破案成，反倒引發出一連串的問題。斬哥重遇殺害自己妻兒的街童王桃（劉雅瑟 飾），被激發的恨意⼀發不可收拾；另外任凱因⼤意而遺失手槍，被兇手拾獲，而且兇⼿潛伏在城市之中，危機逐步逼近。

《智齒》以全黑白來呈現，令氣氛更為濃厚。（《智齒》影片擷圖）

拍攝《智齒》時，劇組每日都需利用大量垃圾來營造頹廢、地獄感，整齣電影均以全黑白來呈現，令電影的氣氛更加濃厚，而且劇情有不少血腥畫面，早前曾指出內地未必如常上映。

《智齒》最新預告經已出爐，單看預告已有令人心寒的感覺，比如林家棟發現了一隻用報紙包着的斷手、林家棟發瘋地想用車撞死劉雅瑟、李淳又要阻住發瘋的林家棟、劉雅瑟似乎半裸被綁着瞓在垃圾堆之中，更有個畫面是劉雅瑟整個人屈在箱子中，全身上下傷痕累累，逃離不了被禁錮的地方。

林家棟跟池內博之對打一幕真係暈

林家棟接受《香港01》訪問時回應：「我覺得《智齒》不是用血腥來形容，而是震撼去看這件事，套戲出來大約3小時，導演修修剪剪而家接近2小時，都花了不少時間。其實導演今次都是想講述一個暗黑的世界，大家都見到整個黑白的景，我自己感覺在這樣的一個城市底下壓力是很大的，就算拍時我看到是彩色但都會感到導演的世界好黑暗。今次我們沒有甚至招式去打，導演叫我們隨便打，見到有咩就拎起來用，最後池內博之同我對打時都受了點傷，大家睇戲會看到他暈暈下的畫面是真的，因為他當時被我撞到鼻。」

導演鄭保瑞指出：「將電影的顏色拎走後發現更加切合及集中在內。」（《智齒》影片擷圖）

鄭保瑞：黑白係冒險但觀眾接受能力好高

而導演鄭保瑞回應《香港01》訪問時：「其實我一開始拍攝不是想以黑白來進行，而是當我嘗試將《智齒》的顏色拎走時，整套戲變得比較純粹且更適合套戲的氣氛，我覺得在這套戲中純粹是更為緊要，而將所以顏色拎走時會令到套戲更能集中，美術方面依然好睇。當然黑白會令大家覺得冒險，現時大家都睇好多不同的戲，黑白對觀眾來說不是一種障礙，加上觀眾接受能力好高，所以做出這個決定。」

而在問到導演為何會拍出一個如此黑暗的世界時，他回應：「小說本身講述一個南方都市且是十分潮濕、混亂、污糟的世界，我自己11歲來香港，80年代住在深水埗正正就是這樣的一個世界，好多後巷、垃圾、人味、生活的味道，這樣更加切合電影，所以就想拍出一個比較亂且黑暗的世界。」

導演鄭保瑞想拍下香港即將消失的地方。（《智齒》影片擷圖）

鄭保瑞最想紀錄低香港即將消失的地方

至於問到導演《智齒》最難的完成的地方是甚麼時，他直言：「其實沒有甚麼特別難度，不過在選景上會較難，因為我好想拍些香港即將會沒有的東西，例如：裕民坊、土瓜灣、觀塘、舊樓、後巷、一些我們小時候在香港成長，香港擁有的特式事物，雖然可能沒有人會留意，但你知道這些都將會消失，我們所拍的觀塘已經不是那個觀塘，不單是舊而會看到新和舊在內，會睇到城市的變化，這是拍攝最難的地方，創作不應該在某一刻就停止。電影經歷了3、4年的製作，過程中不斷尋求更好的確很難，我們真的做到最到最後一刻，期間試過重拍、重剪、再調整顏色、音樂都做了一年多，尋找屬於電影的東西是難的地方，反而大家在香港拍戲這麼多年，製作的問題算是容易解決。」

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