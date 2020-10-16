【手捲煙】首預告曝光　網民認定︰林家棟再衝影帝之作

由新晉導演陳健朗執導，林家棟、Bipin Karma、白只、袁富華、太保、錢小豪、杜燕歌等人主演的首部劇情長片《手捲煙》，榮膺2020年金馬影展閉幕電影，更榮獲第57屆金馬獎7項提名，《手捲煙》電影預告今早（16日）凌晨曝光！

林家棟零片酬接拍攝《手捲煙》。（影片擷圖）

林家棟今次零片酬接拍攝《手捲煙》，目的是鼓勵新導演，更希望業界有更多人有工開。《手捲煙》講到飾演老兵華籍英軍關超（林家棟 飾），退役後在黑社會夾縫中左右逢迎求生存，一次他在重慶大廈跟一個私吞社團毒品的南亞裔古惑仔文尼（Bipin Karma 飾）相遇，關超本來正為錢而煩惱，竟遇上文尼以出高價30萬酬勞，來留宿5日來躲過仇家。

飾演文尼的Bipin Karma為新人演員。（影片擷圖）

關超跟文尼在這短短5日來突然建立起相遇相知的兄弟情誼，但就在關超被追債時，文尼挺身相救，而文尼最終慘落仇家手中，在此關超會否為了自保而出賣兄弟，在救與不救之間，要在一口手捲煙中做出決定。

當中林家棟有兩句對白頗為令人深刻，他：「唔講一，唔講三，講『義』！，唔講風，唔講雨，講咩呀？」有猜測指可能是講「雷」，同樣有義氣的意思。

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