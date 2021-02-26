金氏殺機︱金日成創「歡樂組」提供性服務　金正日老婆都係成員

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-26 19:38

近日上映的紀錄片《金氏殺機》（Assassins），深度分析朝鮮領導人金正恩的同父異母兄弟金正男，2017年於馬來西亞被刺殺一案，拆解兩名女疑犯如何成為國際戰場的犧牲品。 金正日當年邂逅金正恩生母高容姬後，便冷落金正男的生母成蕙琳，後來成蕙琳更長期流亡俄羅斯，孤獨到老死去。據悉，高容姬曾經是舞蹈演員，後來加入提供國家級性服務的「歡樂組」，最後被金正日私有化。有指當年金日成創立「歡樂組」，因他深信跟年輕女子性交可增強「精」及「氣」，同時又可以娛樂其他官員及外賓，這群女子淪為被迫成為陪酒陪瞓的玩物，到一定年紀就退出並配給予官員作妻子，全無尊嚴與自由可言。

《金氏殺機》深入探討金正恩的同父異母兄弟金正男於2017年在馬來西亞被刺殺一案。（劇照、Getty Images）

金日成於1978年創立「歡樂組」（기쁨조），起初是金日成的手下招募年輕女子供他享樂，後來成為由國防委員會管理的政府部門，旗下分為「滿足組」（만족조）、「幸福組」（행복조）及「歌舞組」（가무조），滿足組專門負責提供性服務，而幸福組及歌舞組名義上分別負責提供按摩服務及表演歌舞，但成員都要滿足服務對象的性要求，服務對象包括最高領導人、高官及訪客。

金正日邂逅金正恩生母高容姬後，便冷落金正男的生母成蕙琳，高容姬本身是專門提供性服務的「歡樂組」成員之一。（影片截圖）

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據悉，「歡樂組」的選拔條件相當嚴格，年輕貌美是基本，身高要有160cm或以上，仲要查明家勢及健康狀況，當局每年從全國各地中學的畢業女學生中挑選合適人選，然後因應她們獲分發在哪一個組別，在國內及國外接受訓練，例如幸福組的成員須接受按摩實務課程，之後送往東歐與蘇聯等地實習3個月。

負責管理「歡樂組」的政府人員，每年到中學物色人選，年輕貌美的少女很有可能被國家「徵用」。（Getty Images）

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被選中的女生從此不愁衣食，其家人獲國家配給豪宅，以及源源不絕的糧食和日常用品，而能夠服侍金日成或金正日的話，更可得到豪華房車及名錶。不過歡樂組的成員最遲到25歲就會被踢走，她們會被安排下嫁政府官員或對國家有功人士，終身淪為男人的玩物，由歡樂組成立至2011年因金正日逝世而解散，成員人數共有約2000人，但2015年曾有消息指時任領導人金正恩重新組織歡樂組，入選的女生年齡最小只有13歲。

有指金正恩於2015年重新開辦「歡樂組」。（朝中社）

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