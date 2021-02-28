靈魂奇遇記·影評｜Pixar系列中最「兒童不宜」　正能量唔一定老土

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-28 19:30

若說《玩轉腦朋友》（Inside Out）告訴觀眾成長是什麼，Pixar新作《靈魂奇遇記》（Soul）則是教你如何面對現實生活。做人沒夢想是否一定變成鹹魚？一無是處就不配生存在這個世界？過一年受疫情影響負能量滿瀉，Pixar以Chill到爆的爵士樂襯底，不落俗套地向行屍走肉般生活的你、我、他，傾注一點點正能量。

作為靈魂沒有感官，更顯當人類可以感受色、香、味的可貴。（劇照）

起初以為這是個熱血的追夢故事，見證主角Joe如何排除萬難、死過翻生去實現夢想，但睇落去就發現，中二病的靈魂22號更貼近現實生活中的你，對什麼事情都提不起興趣，沒有夢想與做人目標，這個一事無成的角色，就像現今社會一般人的投射。Joe為了一場演出願意上刀山、下火海，出盡百二分力量，但22號卻說出了很多人的心聲：如此拚命到底為了什麼呢？

22號的角色設定反映了現代人的心態。（劇照）

《靈魂奇遇記》沒有硬推要拚命去生存，反之要學懂欣賞生活上的小快樂，就像22號在人間的平凡但歡愉的遭遇：吃一口美味的Pizza、陌生人請的棒棒糖、地鐵Busking的美妙歌聲，還有抬頭看著蔚藍天空隨手接下的一塊落葉，看似微不足道的事情，卻令本來唔想做人的22號，找到了缺失已久的火花。

電影帶出不應以自身角度去批判別人，老套點說就係家家有本難唸的經。（劇照）

更多劇照

生活在競爭激烈的社會，從小就被灌輸要有一技之長的思想，當然最好就十項全能，沒理想、沒目標彷彿就是罪，但這部電影告訴你，投入享受生活也是難能可貴，Joe也是因為失去生存的機會，才更拚命想去實現理想，但事後發現滿足感不似預期，22號的設定就是最普通不過的我和你，就算一無是處、一是無成都有權利去好好過活。如此一個大道理，或許只有曾經對生活失望過、頹廢過的成年人才感受到，證明《靈魂奇遇記》實在是相當「兒童不宜」。