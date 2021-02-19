【靈魂奇遇記】導演揭秘背後內幕　率先劇透最多彩蛋一幕

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-19 22:00

由《玩轉腦朋友》（Inside Out）及《沖天救兵》（Up）導演Peter Docter執導的《靈魂奇遇記》（Soul）終於在香港上映。其實這部作品於去年聖誕節在Disney+上架後，瞬間風靡全球。目前《靈魂奇遇記》在「爛番茄」獲得95%新鮮度，更入圍角逐金球獎「最佳動畫」，相信這部動畫會是今年奧斯卡最佳動畫的大熱。《香港01》在去年9月獲邀出席《靈魂奇遇記》導演的分享會，了解導演及其團隊創作的心路歷程。

《靈魂奇遇記》在去年上映時獲極高評價，如今電影終於在香港上映。（《靈魂奇遇記》劇照）

原定在去年6月上映的《靈魂奇遇記》，因應新冠肺炎疫情影響，映期延至11月上映。可惜當時疫情仍未受控，最終迪士尼在10月宣布《靈魂奇遇記》會在Disney+獨家首映。至於Disney+仍沒有覆蓋的國家與地區，則有待戲院重開後上映，其中包括中國、新加坡、菲律賓及香港等。日前香港戲院重開，《靈魂奇遇記》也終於上映。

《香港01》在去年9月獲邀出席《靈魂奇遇記》導演的分享會，當時迪士尼仍未決定動畫是否如期在戲院上映，然而導演在訪問期間，曾表示希望觀眾可以在大銀幕上觀看這部作品。可惜事與願違，迪士尼在一個月後就宣布把《靈魂奇遇記》放在Disney+獨家播放。

雖然故事內容非常複雜，但導演表示絕對適合小朋友觀看。（《靈魂奇遇記》劇照）

《靈魂奇遇記》講述男主角Joe Gardner懷才不遇，只能在紐約一間學校擔任兼職音樂老師。某天他獲得機會，獲得在酒吧演出機會。然而就在機會來臨時，歡喜若狂的Joe Gardner遇上意外，來到「起點之前」的靈魂世界接受訓練。看似擁有語重心長的寓意，未必適合小朋友觀看時，導演Peter Docter即時否定這看法：「小朋友好聰明，當時我們進行了試映，成年觀眾說『這是非常複雜的內容，我不認為小朋友能夠明白』，但坐在旁邊的一個5歲的小孩卻成功解釋整部電影。」導演坦言，由於動畫製作讓小孩更容易明白：「小朋友非常聰明，我們很多時候低估了他們接受事物的能力。」

導演指出動畫能讓小朋友更加明白故事內容。（《靈魂奇遇記》劇照）

黑人角色成動畫主角 Pixar首辦全黑人試映會

除此之外，今次《靈魂奇遇記》首次用黑人角色成為主角，而迪士尼更破天荒舉行了首個全黑人的試映大會，《靈魂奇遇記》編劇Kemp Powers在接受訪問時指出：「我們舉辦了不同的試映，而實際上，這是Pixar首次舉辦全黑人觀眾的首映。」他更指出，這次與別不同的試映會是他最焦慮的一天：「因為我花了多年時間在這部作品，我想讓我的家人為我感到自豪。當時在場的黑人都代表我的家人，所以當試映完結後我聽到一面倒的好評，我真的如釋重負。」

《靈魂奇遇記》以黑人角為主角，而且Pixar更特地舉辦了首個全黑人試映會。（《靈魂奇遇記》劇照）

黑人理髮店成彩蛋之最？

之後身為《靈魂奇遇記》編劇之一的Kemp Powers繼續爆料，他呼籲影迷要留心「黑人理髮店」的一幕，皆因這幕充滿彩蛋：「如果我們要有黑人理髮店這幕，當時導演的回覆就是『要言之有物』，而當時我想『好吧，給我一個機會，我會使這幕充滿意義』。」或者就是導演的這一句，讓Kemp Powers更加出盡力寫，最終這幕成為劇組的最愛：「如果你問幕後的工作人員，這一幕成為每個人最喜愛的場景，皆因其中一位的藝術家Abadilla在這裡加插了很多彩蛋。」